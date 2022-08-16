前新竹市長林智堅12日退選桃園市長後風暴仍持續延燒，曾積極爭取提名的前立委鄭寶清近期更多次表達對黨內處理此事的不滿。資深媒體人羅友志分析，目前黨外出身的老民進黨人對現任主席蔡英文的作風相當不滿，更預言未來恐有更多「鄭寶清們」丟料出來，希望蔡英文趕快垮台！

羅友志昨（15日）在政論節目《新聞大白話》直言，林智堅太烏煙瘴氣，若再不處理因論文門引發的問題「民進黨差不多就要掛了！」；他並表示，現在已經有「反英集團」出來了，因兩者（蔡、林）是綁在一起，蔡英文又最欣賞林智堅。

而對於民進黨前立委鄭寶清近期屢次槓上黨中央一事，羅友志則提到鄭與林剛好是兩個不同的世代，鄭代表的是在黨外、還有理想的「老民進黨」世代，林智堅則是新的英系世代。羅表示鄭對於林不滿的原因，是在於老民進黨的精神在蔡英文之後蕩然無存，「擦脂抹粉，出了事情後梗圖連發」，並且很會包裝自己，而這都是蔡英文帶出來的！

因此羅友志指出，現在民進黨內挺英與反英勢力要吵起來了，越來越多人擔心，蔡英文再搞下去會有幾個「林智堅」跑出來？而在論文門事件爆發後又將責任往陳明通身上甩，「以前有哪個黨外前輩會有這種沒膽量的動作？」他們（老民進黨人）以前是連命都不要的，「結果蔡英文這些人變得擦脂抹粉，國家大事不重要」。

羅最後更預言，鄭寶清只是一個破口，今後的爆料除了藍營與媒體人自己去挖，未來的三個月一定會有更多的「反英集團」浮現、「鄭寶清們」也一定會丟一個個料出來，「他們只希望蔡英文趕快垮台！」