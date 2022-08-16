2022年度長三角地區主要領導座談會即將在上海舉行。澎湃新聞16日報導，梳理經濟統計數據發現，「長三角區域一體化發展」2018年11月上升為大陸國家戰略以來，滬蘇浙皖一市三省年度地區生產總值（GDP）合計占中國國內生產總值的比例逐年上升，由2019年的23.94％增至2021年的24.14％；在區域內，經濟增長從核心城市向中心城市，再向周邊城市漸進擴散，顯示產業正有序實現梯度轉移，創新資源分布趨向均衡。經濟體量過兆的城市繼上海等8座之後，江蘇常州、徐州、揚州、浙江溫州、紹興、嘉興等六城，已提出兆元（人民幣，下同）GDP目標。

去年長三角地區實現生產總值27.61兆元，區域內41個城市雁陣而列。頭雁上海的經濟總量邁上4兆台階（4.32兆），人均超過17萬元；財政平衡率達到92.2％，在31個省分中大幅領先。「最強地級市」蘇州GDP突破2兆（2.27兆），其規模以上工業總產值已在4兆以上。加上杭州、南京、寧波、無錫、合肥、南通，長三角經濟體量過兆的城市共8個，占中國大陸「兆城市」數量的1／3。其後，經濟規模超過8000億的城市有2個，在5000~8000億的有8個，3000~5000億的有8個，1000~3000億的有14個，不足千億的有1個。

通觀全域，去年長三角城市GDP級差格局的一個顯著變化，是在此前一年的短暫空白以後，8000億至兆的區間出現了兩個城市，江蘇一南一北的常州（8808億）、徐州（8117億）同年達到「準兆」——經驗上，一個地區的經濟總量突破8000億後，有望在兩三年內超兆。據兩市今年的政府工作報告，今後五年常州的目標之一是地區生產總值突破1.2兆，徐州要保持快於全省的發展態勢，躋身兆級城市行列。

此外，浙江溫州（去年7585億）、紹興（6795億）、嘉興（6355億）今年也已提出「十四五」末或未來5年實現兆級生產總值或GDP破兆；江蘇揚州（6696億）提出5年後在確保8000億的基礎上向兆邁進，入列「兆俱樂部」。

雁陣另一端，皖南名城黃山市掩映在連綿的丘嶽之間。該市常住人口133萬，是長三角人口最少的設區市之一，「八山一水一分田」的地形也約束了工業的大規模展開，但其以文旅業等為代表的第三產業增加值占GDP的比重（56.6％）在區域內僅次於上海和三省省會，去年經濟增長9.1％，總量達到957億元。