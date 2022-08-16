出門在外面子固然重要，尤其是當身邊的親友們會互相比較時，大家也會想將自己最好的一面展示出來，然而適度的裝飾自己的外在是人之常情，不過若是因為攀比造成虛榮心膨脹，那麼可就不太好了！以下將介紹3個星座女，此3星座女太在意外在且也愛與他人攀比，因此造成她們「愛慕虛榮」的形象，大家一起看看有哪些星座吧！

處女座

處女座太過在意他人看法以致出現浪費情形。(圖/翻攝自觸mii)

處女座的女生天生就有著完美主義的理念，也因此她們非常希望能在他人面前展現最好的一面，而如此的在意他人眼光也讓她們過度打扮自己的外在，卻忘了內在的建設也是很重要的，處女座女生們為了贏得他人稱讚不惜花大錢的心態，也造就了在外人看來她們有些許虛榮的形象。

獅子座

獅子座極愛面子，希望輾壓眾人展現自身。(圖/翻攝自觸mii)

獅子座的女生們非常的愛面子，在大家面前她們只能是最好，然而如此的愛面子有時候會讓她們陷入尷尬的情況，打腫臉充胖子的行為更是不在話下，獅子座女生們認為，只有將大家都比下去自己才能成為全場焦點，因此她們對物質的渴望相當重，並且認為攀比和追求名牌才是最適合自己的生活。

牡羊座

牡羊座為了營造形象會故作大方，假裝自己有錢。(圖/翻攝自觸mii)

牡羊座女生們的愛慕虛榮都來自於營造形象與攀比心態，她們在面對喜歡的人時，為了要保持形象，因此會故作大方、假裝有錢，且她們非常愛與他人比較，若是別人有什麼好東西但她沒有時，牡羊座女生們就會不惜花大錢，只為了維護自己外在的面子及自尊心，以致於大家對她們有著愛花錢和虛榮的印象。