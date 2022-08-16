激進投資人羅布（Daniel Loeb）15日透露，旗下對沖基金Third Point回購「股數可觀」的迪士尼股票，他也呼籲這家娛樂龍頭買下串流服務Hulu其餘股份，分拆體育頻道ESPN。 羅布致函迪士尼執行長包正博（Bob Chapek），對迪士尼擴大串流訂戶基礎表示肯定，但也希望迪士尼在削減成本上有更積極的作為，好好考慮重整投資組合。

包正博今夏才獲董事會同意續聘3年，近日迪士尼風光宣布旗下串流事業訂戶數（包含ESPN+），超越網飛榮登新龍頭，如果分拆ESPN恐徹底改變迪士尼在串流生態系統的地位。

Third Point也敦促迪士尼，積極收購有線電視龍頭Comcast手中剩餘的Hulu股權。按照2019年協議，Comcast可要求迪士尼在2024年初合約到期前，以至少90億美元買下子公司NBC環球持有的約3成Hulu股權。