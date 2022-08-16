民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天參加廣播節目，對於前立委鄭寶清質疑他護航前新竹市長林智堅論文「繼續護航、這樣就選得下去嗎？」他受訪說，資料都公開透明，相信沒有問題，也相信黨內前輩有智慧做最好的判斷。

前立委鄭寶清在臉書發文指鄭運鵬「繼續護航、這樣就選得下去嗎？」鄭運鵬說，我看過這些資料，也願意說明，完全沒有問題。他陪林智堅都是公開、直播還有媒體訪問的說明都公布在網路，相信黨內每一位前輩都有智慧，在這個環境底下做最好判斷跟抉擇。

對於外傳鄭寶清可能脫黨參選，鄭運鵬說，黨內每位前輩過去都有很好的背景，相信相對有點逆風的時機，前輩的智慧更重要。鄭運鵬說，相信他們有智慧在這個時候應該怎麼做，如何把支持者、市民的心安定下來，讓他們一起團結延續鄭文燦8年連任。

鄭運鵬表示，他之前是林智堅的競選總幹事，現在參選不會太晚，過去桃園市長鄭文燦選前50幾天參選仍得到好成績，相信還有100多天，且中央滿意度、鄭文燦施政滿意度高檔，這個時間點綽綽有餘。鄭說，本來就有不錯的基礎，不會受到提名變更的影響。

而也是立委的鄭運鵬參選，立院的同事是否會協助？，鄭運鵬說，在黨團服務一段時間，都其他立委都有不錯交情，會讓更多立委服務桃園，這是他強項。