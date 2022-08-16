現年64歲的前無綫花旦陳美琪當年憑劇集《新白娘子傳奇》中小青一角而紅遍兩岸三地，適逢今年是劇集開播30周年，陳美琪早前特別去了探望導演夏祖輝夫婦，她在微博曬出三人合照，露出開心的笑容。

陳美琪貼出合照並寫道：「我們的30周年，和夏導演夫婦聚首，導演好開心，笑逐顏開！3個素顏的人，過一個素顏的30周年聚會，友誼長存，天涯若比鄰！」身穿淺綠色T恤的陳美琪，一頭長髮披散下來，打扮簡單，已經64歲的她身形纖瘦，雖不比年輕時的美貌，但看得出好好保養，依然保有當年的氣質。

新白娘子傳奇在當年相當活紅。(圖/中時資料照)

陳美琪早年曾與銀行家之子馬清偉有過一段婚姻，但有傳因關之琳介入，令原本懷有身孕的陳美琪，因情緒受影響而流產離婚，而關之琳曾在內地節目《魯豫有約》中澄清當年的緋聞：「我沒有主動就行了，我擋不住人家為了我做什麼事情，但我沒有主動要求他做，為我做什麼事情。」並坦言相當後悔：「因為還是有傷害到人的，我的原則是我不應該破壞人家的。」

陳美琪真實素顏曝光，看起來氣質依舊。(圖/陳美琪 微博、東網)

13年後，陳美琪與從事電腦生意的美籍華人忻尚永再婚，雖然兩人未有生育，但依然恩愛，2008年陳美琪在山西遇上只有9個月大的但患有先天疾病的祈天露，夫妻倆正式收養了祈天露，後來診斷證實，祈天露出世時脊椎爆裂影響神經線，但陳美琪不離不棄直到手術成功，多年來陳美琪將養女視如己出，更陪著女兒出國念書，這次專程探望夏導，十分有心。