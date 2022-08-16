美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美國5位參眾議員於本周接棒訪問台灣，民主黨籍的參議院外委會亞太小組主席馬基（Ed Markey）離台後發布新聞稿說明此次訪台的目的與行程，馬基提到，過程中曾與台積電的代表會面，討論合作夥伴關係，以改善半導體供應鏈與投資。

馬基率團訪問台灣兩天，不僅與總統蔡英文、外交部長吳釗燮及立法院外交國防委員會成員會面，還特別與台積電的代表進行交流，新聞稿中提到，代表團討論如何增加台灣在國際社會中的參與度、維護台海40多年和平現狀的共同利益，以及深化經濟交流，包括透過半導體產業的投資。

事實上，裴洛西訪台時，台積電創辦人張忠謀與董事長劉德音都有參與蔡英文總統歡迎裴洛西的午宴，席間的話題也與半導體產業動態、台積電投資與未來展望有關。如今參眾議員訪問團再度與台積電進行交流，突顯護國神山的全球地位與重要性。

訪台行落幕，馬基表示，「我感謝蔡英文總統、吳釗燮部長以及我們會見的每一個台灣人的熱烈歡迎，美台之間的友誼深厚，我們致力於繼續維持彼此的關係，台灣島是一個充滿活力的民主家園，擁有超過2300萬的人民，根據《台灣關係法》的承諾，美國必須繼續支持台灣參與國際社會，並幫助台灣抵禦兩岸的脅迫，我們必須繼續共同努力，避免台海發生衝突和誤判。」