共軍持續威脅台海安全，總統府今天公布蔡英文總統日前接受日媒專訪內容，蔡英文表示，臺海局勢十分緊張，臺灣面臨巨大挑戰。臺灣的民主自由如果被擊倒，區域各國都會受到深遠的影響。我們呼籲國際社會維護臺灣和印太區域和平與穩定的重要性，並希望盡快建立安全對話機制。

蔡英文總統本月1日以視訊方式接受日本「りぶる」（Libre）月刊專訪，提問人為日前新任日本數位大臣的河野太郎。

以下是專訪問答內容：

河野：首先想先談一談7月8日驟逝的安倍前首相議題。想請總統談一談，安倍前首相對於臺日關係的貢獻？

總統：在此對安倍前首相突然逝世表哀悼之意，安倍前首相是在臺灣最知名的日本政治家，也是我的好友，對促進臺日關係貢獻良多，獲得許多臺灣人尊敬。

尤其是他在2016年提倡「自由開放印太構想」，具有先見之明，在國際社會也是受矚目的政治領袖。他也致力推動區域經濟發展跟繁榮，促進跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的簽署跟生效，在臺灣獲得高度評價。像這樣地，安倍前首相一直致力維護對印太地區和平、穩定及發展。

河野：我曾擔任安倍內閣的外務大臣和防衛大臣，在安倍外交中擔任要角。希望能繼承逝者遺願，盡我所能實現一個自由開放的印太地區。為此，多邊經濟合作將變得至關重要。關於蔡總統剛才提到的CPTPP，我認為對自民黨而言也希望協助臺灣早日加入。

總統：在俄羅斯入侵烏克蘭以後，安倍前首相也很關心臺灣的安全，而且他也公開表達：「臺灣有事，就是日本有事」，充分地凸顯他對臺日關係的重視，積極支持臺灣國際參與。

安倍前首相的後任菅義偉前首相及岸田首相也十分重視臺日關係。今天，臺日關係可以說是幾十年來最好的情況。希望今後臺日雙方抱持著安倍前首相對臺灣的關心，繼續共同努力，進一步深化兩國友好關係。

河野：安倍前首相逝世後，臺灣民眾紛紛表示哀悼和感謝，在日本也有報導，真的非常感謝。您認為臺灣在地緣政治上的重要性為何？

總統：我認為，在軍事緊張局勢持續的臺海和平與穩定，對東亞及印太地區國家都十分重要。如同河野議員在7月26日凱達格蘭論壇所提到的印太安全保障，正如河野議員當時表示「如果臺灣受到侵略，無論是日本選擇如何的回應，日本勢必都會受到影響」，這對世界經濟的影響也是極為龐大的。

我想很多人都知道臺灣是全球高科技產品生產製造重鎮，尤其在全球半導體產業供應鏈扮演不可或缺的角色。臺灣海峽是連結東海及南海的主要航路，所以臺海的和平穩定，攸關全球高科技產品供應鏈的穩定。

河野：您如何看待當前烏俄情勢？烏俄情勢的發展潛在上是否助長或是否減少臺海危機的風險？

總統：俄羅斯侵略烏克蘭的行為，不僅破壞全球和平穩定，也對國際社會構成威脅。烏俄戰爭對臺海情勢當然會有一定的影響和示範的作用，但是如同河野議員的提問，究竟是助長或減少臺海危機的風險，就要看民主國家是不是可以團結一致，共同應對威權主義的擴張與威脅。

臺灣將會堅守在民主陣線，也會持續強化自我防衛的力量，我們也期待持續深化與美國、日本等民主國家的合作，共同維持臺海及印太區域的和平穩定。

河野：今後將持續密切關注台海和烏克蘭局勢，我認為違反國際秩序的國家應該受到嚴懲。想請總統分享臺灣民主化進程？

總統：臺灣從1949年開始戒嚴，反對威權的民主前輩不怕戒嚴下的壓力，也不怕生命威脅，他們爭取民主，臺灣的民主化就是他們所打造的成果。1987年蔣經國前總統解除了戒嚴，接著在1988年李登輝先生接任總統，持續地推動臺灣的民主化。

在1996年，臺灣舉行首次總統直接選舉，2000年陳水扁前總統當選，臺灣的民主化再次獲得進展。總統直選是「臺灣自我定位」的奮鬥史，每一次的選舉，都讓臺灣人民堅持臺灣民主自由的生活方式，並且已成為臺灣內部最大的共識。在這樣的歷史及經驗的累積下，民主也是讓我們在遇到自然災害及SARS等外在挑戰的時候，可以團結彼此的核心力量。

河野：自由、民主、法治和基本人權是普世價值。擁有共同價值觀的人團結起來非常重要。總統曾提及領導者需要比他人更具有未來遠見，請問總統現在正在關注的是什麼樣的事情？

總統：身為總統，我特別念茲在茲的，就是臺灣的安全，正如我前面提到的，臺海局勢十分緊張，臺灣面臨巨大挑戰。臺灣具備守護區域和平的責任與義務，臺灣的民主自由如果被擊倒，區域各國都會受到深遠的影響。

面對區域強權的威脅，安全問題不只是臺灣要單獨面對的問題，周邊國家共同合作和對話不可或缺。我們呼籲國際社會維護臺灣和印太區域和平與穩定的重要性，並希望盡快建立安全對話機制。

河野：總統取得學位後便馬上踏入政壇嗎？

總統：不是，我取得學位後，先當了一段時間的大學教授。真正投入政治，應該是2008年民進黨總統大選失敗，在那個時候很多黨員的支持下，我經過選舉擔任了民進黨的主席。這也是第一次民進黨選擇一位學者出身，而且是一個女性來擔任黨主席。

在民進黨成為在野黨的時候，我的責任就是要團結民進黨，之後在民進黨黨員齊心努力之下，我們共同經歷一次又一次的挑戰，走到今天。

2016年，我當選總統之後，我的任務就是：團結臺灣人民、推動改革，讓國家有新的動能可以大步地前進。我的改革目標包括年金改革、國防改革、能源轉型，以及亞洲第一個同性婚姻法制化，我們改革的成果讓臺灣人民可以享受，而且我也確信我們的改革向國際社會展示臺灣的存在感。

成為臺灣總統，是一件很光榮的事情， 我希望繼續在內政和外交上取得成果，為臺灣人民永遠保持民主生活方式奠定基礎。

河野：「Libre」是自民黨發行的女性雜誌，請問總統對於關心政治的女性讀者及年輕人有沒有什麼建議？

總統：如果讀者中有人對政治感興趣的話，我建議當機會來的時候，千萬不要因為過去沒有從事相關經驗就覺得自己不能承擔，應該要勇於挑戰。只要我們運用過去累積的專業知識和優勢， 在政治世界中女性也可以從事各種工作，有很多發揮積極作用的地方。

同樣的話我也想對年輕人講，也就是說當機會來的時候，千萬不要拒絕政治，因為你也有可能對政治帶來不一樣的面向，然後做出更多的改革。

河野：從美國喬治城大學畢業後，我於1986 年回到日本，進入了生產和銷售影印機的富士軟片有限公司，所以我曾經參與開發臺灣所使用的傳真機。那時候我經常去桃園市的工廠，有一次去臺灣，我在那裡待了大約一個星期。當我成為政治家後，我還記得八年前在臺北參加一個論壇，我在那裡吃的食物非常美味。蔡總統，你最喜歡日本的什麼？

總統：我特別喜歡日本的人情味。相信不只是我，許多臺灣人都認為，日本是我們的好朋友，雙方之間有著深厚的聯繫。 我認為這種關係是日臺關係的最大推動力。

臺灣與日本建立「患難見真情」的緊密夥伴關係，尤其是每當一方遭受到困難時，另一方就會伸出援手。例如臺灣在311大地震的時候提供日本許多援助；臺灣疫苗不足的時候，日本馬上提供臺灣疫苗，臺灣人打從心底非常感謝，緩解疫苗不足的情況，這正是雙方長久友誼的證明。我也體會到「患難見真情」，我想把互相設身處地思考、互相幫助的「善的循環」傳遞給下一代。

河野：有沒有什麼想對日本人說的話？

總統：由於疫情影響，我們目前對日本旅客入境採取限制措施，但我們希望日本人能夠盡快來臺灣享受美食、體驗臺灣獨特的文化，享受各地的溫泉。我認為在臺灣旅遊的真正樂趣在於可以欣賞到其他各種景點。我們歡迎河野議員近期早日來臺訪問，臺灣的街景及氛圍在8年來改變很多。

河野：謝謝你。我很希望在不久的將來訪問臺北，我也希望臺灣人也一定要來日本。

我們期盼疫情早日平息，日本和臺灣之間的交流比以前更加活躍，我們會努力早日實現這個願望。非常感謝您今天在忙於公務時撥空與我們對談。

總統：非常期待能在臺北再會。

「りぶる」（Libre）月刊由日本自民黨女性局發行，月刊內容係以女性視角探討國際事務、政治、經濟、社會等多種領域議題。本次專訪為創刊40周年特別企劃，特別邀請總統進行採訪，提問人河野太郎專訪當時時任自民黨廣報本部長，河野曾擔任日本行政改革大臣、防衛大臣及外務大臣等要職。