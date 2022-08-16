烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）州州長基姆（Vitaly Kim）說，俄羅斯在面臨烏克蘭反擊之際，已丟下2萬名部隊。
據《新聞周刊》（Newsweek）16日報導，基姆說，俄軍將指揮所從第聶伯河（Dnipro River）西岸遷到東岸，把這些「愚蠢的」俄軍拋在腦後。
烏克蘭已將橫跨第聶伯河，由俄軍控制的3座主要橋梁全部炸毀，而這意味西岸俄軍在面臨烏克蘭部隊反擊下，無法輕易補給，增援或撤退。
基姆在Telegram上推文說，「我只是覺得有點遺憾，但不是太遺憾，這些蠢東西被丟包在第聶伯河西岸，而所有的指揮官都跑到對岸去了」。
早在3月時，俄軍就從克里米亞占領區出發，迅速攻占烏克蘭南部的刻松（Kherson）等地。由於刻松接近黑海，位於第聶伯河沿岸具有重要戰略地位，烏克蘭7月便宣布，要在相關區域展開反擊。
烏克蘭國防部說，縱使俄方想要大幅修復這些橋梁，但它們仍很容易遭攻擊。而美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）認為，俄方已經喪失控制相關地區的能力。它周日說，就算烏克蘭部隊有限反擊，第聶伯河西岸的俄軍也很可能失去了自衛能力。
文章來源：Russia 'abandons 20,000 troops' near Kherson: 'Stupid orcs' cut off as commanders flee across river in the face of Ukrainian counter-attack, governor says
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