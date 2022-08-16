3千台人"淘金夢變惡夢"困柬埔寨! 藍轟蔡政府:無心救人│中視新聞 20220815

近日柬埔寨詐騙拐賣案成為社會關注焦點，台人受騙前往當地落入陷阱成為「豬仔」，慘遭逼迫從事詐騙、賣淫等工作，不從則遭囚禁、虐待、性侵等，據悉，詐騙手段如今也跟著改變，變成「人都是先進泰國」，之後被轉往其他地方，更有知情人士爆料，其實在柬埔寨、緬甸、泰國的拐賣人口幕後黑手，是某女藝人的老公，不但手法一流，背景也相當了不得。

徵信業者砲哥在《這！不是新聞》爆料情報，透露其實很多柬埔寨詐騙集團都是台灣人在經營，「輸出、師父都是，目前還是」，而如今大眾對於柬埔寨詐騙徵才案都升高的警覺心，因此其手法也跟著調整。

如今變成受害者先進到從泰國曼谷，下機後就被帶到柬泰邊境一個叫作「阿蘭雅(Aranyaprathet)」的地方，那個地方有許多賭場，人們在那紙醉金迷尋歡，詐騙集團刻意讓被害人在哪裡繞一繞，試著取得信任，之後洗腦受害者，這個步驟也是詐騙的工作之一。

砲哥更爆料，其實某女藝人的老公，就是在柬緬泰做詐騙集團，因為之前就是在做人蛇集團的，所以以此為基礎，在當地做得很好，算是當地同行前幾名的，以前「桶仔」是指走私，如今多是指詐騙集團，而該女星的老公屬於「大桶仔」，也就是大規模詐騙集團首腦，手法相當熟練，且會跟當地人蛇集團分工合作。

影片取自《這!不是新聞》若有移除請見諒

砲哥透露，詐騙集團在取得受害人信任後，會告知他們被拐來做的工作內容，其實就是詐騙，很多人聽到這裡就不想做而反彈，詐騙集團就會直接將這些人過境轉賣到另一間公司，也知道台灣人不管怎樣都會付錢救人，因此就不斷將受害人轉賣，好剝個幾層皮，最後再付贖金把人帶回。