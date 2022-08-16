台股加權指數16日開在15,435.04點，權王台積電（2330）開在526元，雙雙開高，股王爭霸戰上演，大立光（3008）及信驊（5274）同步往上，大立光站上2,000元價位，IC設計族群昨漲今跌，獲利了結賣壓出籠，台股早盤指數在平盤附近震盪。

全球經濟放緩的擔憂，壓抑國際原油與原物料普遍重挫，並拖累主要指數全面低開。所幸，隨後在蘋果、GOOGLE等科技股跌幅快速收斂的帶領下，四大指數均由黑翻紅、尾盤全數收高。

標普11大類股方面，多數上漲，以核心消費類、公用事業類領漲大盤，能源類、原材料類走勢疲弱。

道瓊成分股方面，普遍上漲，以VISA、迪士尼表現最佳，漲幅分別達2.44％、2.22％。雪佛龍、陶氏表現最為弱勢，跌幅分別達1.91％、1.05％。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲151點，或0.45％，收33,921點，標普500指數上漲16點，或0.4％，收4297點，Nasdaq指數上漲80點，或0.6％，收13,128點，費半指數上漲9點，或0.3％，收3,077點。

統一投顧指出，台股順利站上季線，近期公布的物價數據顯示通膨有所降溫，市場降低聯準會加速升息的擔憂。國際股市走勢強勁，台股在國安基金護盤下，指數沿5日均線高姿態向上盤堅。

在外資期、現貨偏多以及投信持續買超加持，指數有望向下個目標半年線挑戰，可擇優布局業績成長股。選股建議以跌深權值股、蘋果供應鏈、光學、IP矽智財、汽車零組件及輪胎、航太、綠能儲能為主。