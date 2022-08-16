大陸觀察者網16日報導，長江15日多處水位為有水文記錄以來歷史同期最低，出現了「汛期反枯」的罕見現象。

據新華社消息，截至15日18時，長江漢口站水位為17.22米，當前長江武漢段水位為有水文記錄以來歷史同期最低。安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省（直轄市）耕地受旱面積967萬畝，有83萬人因旱供水受到影響

武漢方面，市防汛抗旱指揮部稱，今年長江進入主汛期後水位持續退落，出現了「汛期反枯」的罕見現象，這是因為長江流域降雨明顯偏少，上游來水減少，以及持續高溫導致蒸發量增大。數據顯示，7月9日以來，武漢市降水量較常年同期少11.7％；7月上中旬，長江中游控制站漢口站來水量591.84億立方米，較30年均值偏少18％。

南京方面，《現代快報》報導稱，7月以來持續高溫天氣，降水嚴重偏少，長江南京站水位持續下降，8月9日最低潮位3.92米，列歷史同期第二低水位，水陽江、石臼湖、固城湖等水位偏低1.4-3.5米，水陽江、石臼湖創歷史同期最低水位。

江蘇省水文水資源勘測局南京分局首席預報員嚴鋒介紹，受長江上游來水和持續高溫少雨影響，長江南京站水位持續下降。長江大通站流量是上中游來水量的直接體現。大通站8月多年平均流量為44900立方米／秒，而14日11時僅為21000立方米／秒，比常年同期偏少超過50％。水位監測數據也顯示，從7月以來長江南京站的水位在緩慢降低，從7月初到現在下降了3米左右，這種情況在主汛期很少出現。

安徽方面，8月以來蓄水量日減1億立方米，降水較常年同期少九成。央視新聞報導，據安徽省水文局資訊， 自7月1日至今，安徽全省平均降雨154mm，較常年同期少5成。其中淮河以北偏少1成，江淮之間、大別山區偏少5成，沿江江南偏少6成，皖南山區偏少7成。全省河湖庫蓄水逐漸減少，8月1日以來平均每日減少約1億立方米。

截止到8月15日，安徽省連續無有效降雨日數分別為：淮北地區17~20天，江淮之間16~25天，大別山區15~17天，沿江江南11~25天，皖南山區15~25天。

長江、淮河、新安江幹支流來水明顯偏少，長江幹流各控制站、皖水石牌、青弋江西河鎮、漳河南陵站水位排1954年有系列完整數據或有數據以來歷史同期最低。

洞庭湖、鄱陽湖提前進入枯水期。央廣網8月13日報導，自7月以來，受長江上游來水減少和持續高溫少雨天氣影響，洞庭湖水位連續回落40餘天，跌破24.50米的枯水水位，提前4個月進入枯水期。

水文部門監測到的數據顯示，8月13日15時，洞庭湖城陵磯站水位為23.95米，處於近30年同期最低水位，預計未來一周，在無有效降雨影響下，洞庭湖城陵磯站水位將繼續保持下降回落趨勢。

據江西省水文監測中心網站消息，8月6日2時，鄱陽湖代表站星子站水位退至11.99米，為有記錄以來同期最低水位，鄱陽湖提前進入枯水期，2022年成為1951年有紀錄以來最早進入枯水期的年分。

6月23日，鄱陽湖星子站出現年最高水位19.43米，較多年同期均值偏高2.81米；鄱陽湖出峰後，受持續高溫少雨和長江來水偏少共同影響，鄱陽湖水位快速下降，7月9日開始水位由偏高轉為偏低。自6月23日以來，鄱陽湖星子站水位44天內下降7.44米，日均退幅0.17米，日最大退幅0.31米（8月4日）；8月6日2時，鄱陽湖星子站水位退至11.99米，為1951年有記錄以來最早進入枯水期的年分，較原最早出現年分(2006年8月22日）提前16天，較1951-2002平均出現時間提前100天，較2003-2021平均出現時間提前69天。