據傳有網美到陪柬埔寨老闆吃飯1個月賺75萬包養費，知名網紅T妹公布「正規的包養行情價」，她表示，紅牌網紅平均每月包養費30萬、一般酒店小姐10萬、學生，上班族3到5萬，她特別發文呼籲廣大女性不要以為自己是仙女下凡，鮑鮑鑲金很好賺，傻傻被騙。

網紅T妹於個人臉書寫下，日前她聽說有民眾聽信陪柬埔寨伴遊每月收入75萬，她特別發文提醒「正規的包養行情價」，如果是高級酒店紅牌或網紅，一個月包養大概30萬，一般酒店包養為10到15萬，而學生及一般上班族平均每月包養費3到5萬。

她指出，酒店紅牌除了美貌腦袋也要有東西，平常需要充實國際知識、新聞、財經等，可以與許多政商名流深入交流、氣質非凡、帶得出場、講話得宜，才能讓富商有面子不失禮儀。她認為畢竟有腦袋的男人，不希望有人一直傻傻看著富商或一直問為什麼，成功人士還是喜歡有腦袋的女人，所以要男人掏錢光有外貌是不夠的。

她不理解怎麼會有人相信自己是仙女下凡，去柬埔寨1個月就拿75萬？她說，如今包養價碼越喊越便宜，大批網美、正妹、一般上班族、學生，越來越多人等著被包養，現在消費者選擇多了！並呼籲大家，這種皮肉錢都只是暫時性的，如果對社會不了解、沒有人脈、什麼都沒有就不要好高騖遠，認為什麼都很好賺，倘若最後受傷了也會傷害到自己的父母，畢竟身體髮膚受之父母。

最後她澄清，她沒有被包養過，當然她不會去評論被包養的人好壞，因為是個人自由並給予尊重。她發這篇文只希望讓無知女性們知道，「真的不要以為自己的鮑鮑鑲金很高檔好賺」。