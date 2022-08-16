去年3月16日蘇花公路114.7公里發生遊覽車自撞山壁案，造成6名乘客死亡，39人輕重傷，檢方起訴指控，遊覽車司機游志豪超速且錯將檔位打入空檔釀禍等肇事，台灣高等法院駁回上訴，依過失致死罪將游男判刑1年6月。可上訴。

這起案件是因新北市新店復興里去年3月舉辦花蓮2日遊，但回程時遊覽車卻在蘇花公路撞上山壁。肇事司機游志豪疏於注意路況、車速及行駛檔位等，在下坡、連續彎道、速限40公里的路段，未提早換低速檔，仍以5檔高速檔行進，又以油壓減速器取代煞車功能，以時速45公里超速行駛，因而發生事故。