花蓮縣警察局玉里分局員警日前深夜巡邏時，救回一隻受傷的領角鴞，再送至野灣野生動物醫院醫治，警徽為「鴿子」的警察救下「夜間的守護使者」領角鴞，傳為佳話。

玉里警分局今天表示，永豐派出所副所長陳錦生與警員林仙貴日前執行夜間巡邏勤務，巡經富里鄉永豐村復興路，無意間發現一隻幼鳥停留於路中，本以為是常見的鳥類「夜鷹」而不以為意。

但當巡邏車接近這隻鳥時仍不飛離，當時天色昏暗，為避免遭受行經車輛不幸「路殺」，員警下車察看，才發現這隻鳥並不是一般常見的夜鷹，而是疑似保育類的「領角鴞」，且身體多處受傷無法飛行、精神萎靡。

員警考量當下動物醫院皆已打烊，於是將牠放置紙箱保護好帶返所暫時安置，之後聯繫台東縣池上鄉的 「WildOne野灣非營利野生動物醫院」送往治療；所幸經獸醫師診療後，領角鴞狀況良好，待其能獨立進食與狩獵後，將重新野放回歸山林。

根據資料，領角鴞棲息在1200公尺以下低海拔的闊葉林中，是台灣海拔分布最低、最接近人類的鴟鴞科鳥類，是典型的鄉土鳥種；在果園、檳榔園都有繁殖記錄，甚至於在市區內樹木較多的公園、校園偶爾都有出現記錄，是台灣唯一能在都市內常見的貓頭鷹。

玉里警分局長温基興表示，秉持著勿因善小而不為予以積極救護協助，尊重生命、愛護動物，如同為民服務一般，警方服務對象不因動物而有所差別；同時呼籲民眾如於野外發現疑似保育類動物請勿逕行捕捉或飼養，可聯繫當地派出所協助，也可通報動保單位處理。（編輯：陳政偉）1110816