艾笛森（3591）第二季毛利率登四十七季高點，根據證交所最新統計，艾笛森董座吳建榮7月再回補自家股票199張，為連續第二個月買回自家股票；富采（3714）大股東友達光電則因認購富采私募普通股，7月增持富采67,250張。

艾笛森目前正值第七度庫藏股期間，公司預計買回自家股票2,000張，而大股東回補持股亦不落人後，根據證交所最新統計，艾笛森董座吳建榮繼6月買回自家股票191張之後，7月再回補持股199張，其中有124張自集中市場直接買進，75張則來自員工認股權證的轉換，以艾笛森上周五收盤價18.05元計算，回補的股票市值約當359萬元。

艾笛森第二季財報雖因營收下滑導致獲利走跌，不過第二季「雙率」維持水準，其中第二季毛利率因轉型車用，低毛利的照明訂單比重收斂，加上新台幣貶值助威，單季毛利率攀升至26.1％，登四十七季以來新高紀錄，相當於2010年第三季以來高點，高於龍頭廠富采，艾笛森表示，第三季若台海沒有意外衝突，營運表現有機會優於第二季。

據公司統計，今年下半年汽車相關應用包括LED模組、成品可望挑戰30～35％，隨著汽車訂單把握度逐漸拉升，過去比較保守的擴產態度也轉向放手擴產，新廠的整改可望於9月告一段落，預計導入設備、通過客戶查廠之後，2023年下半年正式投入量產。

艾笛森將於本月24日除權息，該股預計派發0.28元現金股利、0.52元股票股利。

mini LED龍頭廠富采雖然對第三季展望釋出保守看法，消費性電子需求仍然疲弱，僅汽車、植物照明、感測等高階應用有撐，本季預估將高個位數百分比下滑，約當季減6～9％，富采估景氣逆風之下，本季仍可維持獲利。

而大股東友達光電依約認購富采的私募普通股，7月因此增持富采67,250張，初估市值逾30億元，累計友達光電持有富采93,586張，持股比率相當於12.4％，穩居富采第一大單一股東。