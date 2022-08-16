台灣民意基金會今公布最新民調， 在蔡英文總統聲望方面，4成6贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，4成1不贊同；贊同者比不贊同者多5個百分點，相較上個月，更重挫7個百分點，而對蔡總統所領導國安團隊能力，4成3沒信心。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，唯一的可能是內部因素凌駕外部因素，近期讓總統聲望重挫兩因素分別是，國人不滿意蔡總統的國安領導表現，及喧騰一個多月的「林智堅論文門案」。

民調詢問，贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式？結果顯示，18.8％非常贊同，26.9％還算贊同，19.6％不太贊同，21.1％一點也不贊同，13.5％沒意見、不知道或拒答。換句話說，4成6贊同，4成1不贊同；贊同者比不贊同者多5個百分點。游盈隆認為，多數台灣 人目前雖贊同蔡總統領導國家的方式，但沒有獲得過半數人民的贊同。

與上個月相比，蔡英文總統聲望出現了大的起伏，「總統職務表現贊同率」45.7％，重挫7個百分點，而「總統職務表現不贊同率」40.7％，激增5.6個百分點。一來一往， 使得贊同她處理國家大事方式的人比不贊同者只多 5 個百分點，和上個月17.9個百分點相比，改變很大。

至於民調問到，從蔡英文總統對這次中共軍演的回應，對她所領導國安團隊的能力， 有沒有信心？20.8％非常有信心，25.1％還算有信心，15.3％不太有信心，27.8％一點也沒信心，6.1％ 沒意見，4.9％不知道、拒答。顯示4成6有信心，4成3沒有。

他認為，顯然國人對蔡總統國安團隊能力多空看法分歧，對國安團隊能力有信心者沒過半，暗示國人對蔡總統領軍的國安團隊信心嚴重不足。而這或許與蔡總統政治風格有關，當中國發動空前大規模軍演，她沒召開國安會積極研擬應變計畫，沒向全國民眾發表演說，行事異常低調，還若無其事照日常行程走。

他說，這種作為，被支持者認為是理性冷靜，氣定神閒，但看在非支持者眼中，就是麻木不仁，束手無策，以不 變應萬變。和李登輝前總統應對 1995-1996 飛彈危機時的大開大闔，大異其趣，大相逕 庭。

游盈隆說，當美國眾議院議長裴洛西來台以及中國空前大規模軍演嚴重威脅台灣安危之時，傳統經驗，蔡總統在強大外力加持下，聲望應扶搖直上，為何蔡總統聲望反而重挫？這是一個非常離奇的現象，也恐怕是史上第一次。

他說， 裴洛西訪台，民調已證實，效應非常正面，這是美國因素使然，中國大規模環台軍演，絕大多數台灣人對這些舉動反感，照常理會轉化成「鞏 固領導中心效應」，在美中兩大因素相激相盪下，蔡英文總統聲望沒有不扶搖直上的道理，何況「安倍遇刺效應」餘溫猶存。

他說，在雙重甚至三重強大外部效應下， 蔡總統聲望反而逆勢重挫，近期嚴格來說只有不滿意蔡總統的國安領導表現，及「林智堅論文門案」。

他說，6月總統聲望4成7，7月5成3，8月4成6，這類經驗並不多見。如果這次問題出在內部，那麼問題肯定不單純，也許很棘手。蔡英文總統的社會支持基礎是否已發生嚴重腐蝕現象，值得觀察。