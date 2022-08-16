消息面：

1.英國《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，克里姆林宮一名高層私底下與西方國家接觸，盼能獲得協助以結束這場陷入膠著的烏克蘭戰爭。然而這些俄國政府高層可能是背著普丁，偷偷與美國中情局（CIA）或西方外交官接觸。此前西方媒體報導，俄羅斯這次入侵烏克蘭至少折損7.5萬名兵力。

2.紐約帝國州8月製造業活動指數為負31.3，較7月的11.1大幅下挫，遠不及市場預期（5），不僅代表著製造業陷入萎縮，並創下自2001年開始統計這項數據以來的第二大跌幅，僅次於2020年的疫情高峰期。

3.全美住宅建商協會（NAHB）公布，建商信心指數8月跌至49，遠不及7月和市場預估的55，為連續第8個月下跌，創下2007年以來最長的跌勢，亦為2020年5月以來首次跌破50榮枯分界點。

4.以Jan Hatzius為首的高盛經濟分析團隊下修對聯準會升息力道的預測，預期聯準會可能在9月升息50個基點，然後在11和12月各升息25個基點。此前高盛在6月和7月預期聯準會將在9月升息75基點。此外，該團隊認為部分經濟阻力已經緩解，聯準會面對的不確定性減少，實現軟著陸的可能性升高。

5.根據美國財政部公布的數據，截至6月底，中國持有美國公債9678億美元，較5月底減持130億美元，為連續第7個月減持美債，持有部位亦創下2020年5月來新低。日本仍是持有最多美國公債的國家，截至6月底持有部位為1.224兆美元，較5月（1.213兆美元）增加。

6.聯準會多位官員重申升息趨勢不變，周一尾盤美元指數漲0.79%，報106.52，盤中一度觸及1周新高。中國經濟數據意外疲弱，大宗商品型貨幣走軟，澳元大貶1.43%，報70.21美分。紐西蘭元大跌1.45%，報63.63美分。

7.周一紐約期金收跌17.4美元或1%，為每盎司1798.1美元。美元反彈給金價帶來壓力。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.43美元，為每盎司20.27美元。10月白金跌25.80美元，為每盎司933.60美元。9月鈀金跌61.10美元，為每盎司2158.30美元。

8.供需面利空消息夾擊，紐約期油周一收跌2.9%，為每桶89.41美元，盤中一度跌至86.82美元，創下2月3日來新低。布蘭特期油收跌3.1%，為每桶95.10美元，盤中曾觸及92.78美元，創下8月5日來新低。中國最新公布的經濟數據意外疲弱，以及人行意外降息，加深市場對這個全球最大原油進口國經濟情勢的擔憂。沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）執行長Amin Nasser表示，如果沙國政府要求，該公司有能力、也已準備好將原油產量提高到最大產能1200萬桶/日。