俄羅斯新聞社Interfax周一引述金融市場的消息，稱俄羅斯最大黃金生產商Polyus擬發行人民幣債券，價值將不少於35億人民幣(約5.17億美元)。

Interfax引述消息人士的說法，指黃金礦商Polyus將從8月23日起接受該債券購買的申請。債券的票面殖利率為等於或小於4.20%。

為吸引亞洲投資人，莫斯科證交所從8月初開始交易以人民幣計價的債券。

俄羅斯正推動大宗商品交易的去美元化，以及幫助人民幣國際化。

Polyus目前拒絕對該消息提出進一步評論。