好萊塢電影《侏儸紀世界》自2015年上映後，除了在當時刷新北美及全球電影史上的首周票房紀錄外，一連在多個電影大獎中獲得多項提名，一舉捧紅劇中的所有演員，而在今年6月他們也推出第3部曲《侏羅紀世界：統霸天下》再度獲得觀眾關注。但近日女主角布萊絲霍華（Bryce Howard）接受採訪時，卻意外透露她與男主角克里斯普瑞特（Chris Pratt）「同工不同酬」的事件，引發熱烈討論。

布萊絲近日接受外國媒體《insider》專訪時，被問到一篇2018年雜誌中的報導，提到她當年出演《侏儸紀世界2》時的片酬是800萬美金（約新台幣2.4億元），而男主角克里斯當時是1000萬美金（約新台幣3億元）片酬，比他足足少了200萬美金（約新台幣6000萬元），但布萊絲卻表示「這篇報導很有趣，因為我的片酬其實比報導中寫的金額少非常多」，接著透露她是在2014年時，與片商一次性的簽了《侏儸紀世界》三部曲的演出合約，但隨著電影的火紅，她的身價也跟著水漲船高，無奈當時她一次就簽了三部，合約也因此被定了下來，不過克里斯卻不是如此，讓她心裡有些不舒服。

後來布萊絲也有跟男主角克里斯討論過片酬差異的事，沒想到克里斯竟向她保證會為她爭取該有的片酬，因為電影衍生出的主題公園景點、電玩遊戲等等都能為演員帶來更多的收入，所以克里斯認為布萊絲理所當然能獲得與他一樣的酬勞，並告訴布萊絲「你們不用做任何事情，談合約的事情交給我，我們會拿到一樣的報酬」；而布萊絲聽到後相當感動，也十分感謝，因為她認為克里斯的「心意」已經比她從電影中得到的片酬還要多很多，也因此奠定兩人的好交情。