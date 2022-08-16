25歲Rakuten Girls成員林穎樂（Nina）外型陽光性感，先前休季期間她受邀上《全明星運動會》，獲得女狀元頭銜一炮而紅，不吝展露好身材的她，最近在IG分享自己穿上甜美粉紅色比基尼照片，凹凸有致的曼妙真實線條全都露，尤其是重要的三角地帶更是讓粉絲看到流鼻血。

台體大體育系出身林穎樂原本是位國小老師，也曾經是游泳教練，她曾在IG問答透露自己從國小時開始學游泳，但因為工作花太長時間泡在泳池裡，導致體質變寒、子宮太冷，每每遇到生理期都相當痛苦，後來愛跳舞的她終於順利轉行，被徵選上啦啦隊成員。

林穎樂最近在IG分享自己穿比基尼的照片，並寫下：「陽光沙灘比基尼」，照片中可見她頭上掛了副墨鏡，跪在海灘邊戲水，另外一張則是她露出燦笑在沙灘邊留下腳印，引來網友熱情回應：「衣服穿好」、「太瘦了啦～」、「哇！太美了吧」、「身材很勻稱」、「喔喔喔，是流量密碼」。