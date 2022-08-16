新竹市前市長林智堅因論文等爭議退出桃園市長選舉後，民進黨將矛頭對準國民黨南投縣長參選人許淑華等人，指控他們碩論也涉嫌抄襲。許淑華今日（16）表示，民進黨「全國選情瀕臨見底，開始找替死鬼抓交替」，並稱逢甲大學已受理其論文案，很快學倫會就會有答案，若遭判定違反學術倫理而撤銷學位，她會坦然面對，但若論文被判定合格，那些指責她的民進黨人士是否也應出來道歉？

許淑華今日上午9時43分在臉書發文表示，感謝遭撤銷學位的林智堅，讓她的論文被行政院院長蘇貞昌提及，民進黨中央不只一次開記者會要她公開說明。許淑華指出，她的論文一開始就開放電子及紙本論文，很榮幸讓民進黨全體關注，而林智堅被台大撤銷學位後，「近日中華大學碩論應該也是一樣的情形吧？」她認為民進黨受創慘重，全國選情瀕臨見底，開始找替死鬼抓交替，配合特定媒體頭版報導，盡全黨之力，在學倫會決定之前猛力搞臭她。

許淑華強調，若質疑她的論文，應該就依蘇貞昌昨日所說，「對於各界相關的質疑，都應該有個嚴謹制度及機制，把它說明清楚，才是負責任、正確。」根據教育部主管的「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，以及「逢甲大學博碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」規定，她必須說明清楚，但說明的對象是逢甲大學，這就是蘇所說的嚴謹制度及機制，她沒有必要向民進黨說明。

「逢甲大學已受理我的論文案。」許淑華表示，該校的規定跟台灣大學一樣，必須在二個月內完成，相信逢甲會參考台大的時間，很快學倫會就會有答案。許更喊話，如果她的論文被學校判定違反學術倫理而遭撤銷學位，自己會坦然面對，「但指責我的民進黨友人，在我的論文判定合格後，是不是應該出來道歉。」