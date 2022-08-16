筆電品牌及代工廠，今年迎接WFH、LFH利好之後的超級大逆風，先有庫存增加壓力，緊接著大陸上海封城，又有美國國際貿易委員會（ITC）展開337調查，昨日則再傳出大陸四川省無預警勒令所有工業電力用戶生產全停，自(15)日起至20日放六天高溫假。今早NB代工五哥中僅緯創(3231)、仁寶(2324)盤中見紅盤，其餘廣達(2382)、和碩(4938)、英業達(2356)等均在平盤之下游走。至於品牌廠則宏碁(2353)走勢略強於華碩(2357)。

美國國際貿易委員會（ITC）8月3日發布新聞稿，宣布將對部分影片處理設備商展開337調查，調查名單包括台灣三大PC廠宏碁、華碩、微星(2377)，以及聯想和摩托羅拉等設備商是否有侵犯專利。ITC已經通過投票發起調查，但目前尚未就案件做出任何決定，將於調查後的45天內確定調查期。

至於四川的「高溫假」，則牽動台灣筆電廠生產，代工大廠廣達、仁寶、緯創等產業大咖在四川都有廠區，當地生產拉警報，廣達約80%筆電產能在四川，仁寶筆電產能約有50%在重慶與成都，英業達約90%筆電產能在四川。

今年上半年獲利和去年同期比較，五哥中，以和碩在獲利表現的下滑最為顯著，和碩去年上半年稅後盈餘為100.16億元，EPS達3.76元，而今年上半年則獲利直接腰斬至47.83元，EPS為1.79元。和碩今年首季受到轉投資認列立訊投資損失衝擊，每股盈餘0.62元，季減79%、年減64.6%。第二季則雖然毛利率和營益率轉佳，但因外幣資產控管失準，第二季匯兌損失6.31億元，業外收入因此降低至2.38億元，遠不及去年同期的54.11億元，稅後獲利為31.16億元，年減41.7％、季增86.9％，EPS為1.17元。