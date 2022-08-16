中鋼(2002)集團旗下興達海基公司(興達海基)承製沃旭大彰化案百分之百國產化管架式水下基礎，歷經2年多的技術開發及製造組裝，六座成品已完成業主極為嚴格的品質檢驗，重件運輸船~大和號於8月12日抵達高雄興達港，在完成三座水下基礎裝載後，將運往彰化風場進行安裝，另外三座由業主近日再安排裝載作業。

周一(8月15日)下午中鋼翁朝棟董事長特率王錫欽總經理、黃建智執行副總經理及經理部門主管，並邀請中鋼企業工會監事會召集人彭漢廷等常務理事至興達海基公司，除了慰勉興達海基及水下基礎供應鏈團隊，也共同見證台灣離岸風電產業在地化的嶄新里程碑。翁董事長勉勵致詞時表示，特別感謝興達海基及供應鏈團隊秉持使命必達的信念，用3年的時間追趕歐洲30年的產製技術，完成全台灣唯一百分之百國產化的六座水下基礎，並獲得國外風電開發商的認可肯定，不僅完全展現出中鋼精神，也是所有團隊值得驕傲的一刻。

管架式水下基礎為龐然巨大的鋼鐵結構體，由上千個大小零組件精密銲接組成，單座重量不僅超過1200公噸，高度更達80公尺，扮演著離岸風機在嚴苛大海環境能屹立25年之久的關鍵角色。興達海基於107年9月完成國內首座水下基礎轉接段(TP)試製，同年11月與歐洲最大離岸風電開發商沃旭能源公司簽訂首張管架式水下基礎供應合約，興達海基與國內22家零組件供應鏈廠商在面臨業主設計變更、全球COVID-19疫情衝擊和高階銲工不足等多重艱鉅挑戰下，仍堅定水下基礎製造在地化的使命感，同心協力克服千辛萬難，共同於去(110)年12月完成六座百分之百國產化水下基礎產製。

歐洲發展離岸風電及水下基礎產製逾30年，無論產業或技術皆相當純熟，然而台灣處於離岸風電發展的初始階段，國內供應鏈廠商在無相關產製技術與經驗下，短期內要建構出百分之百本土化供應鏈產製能力是極度困難的任務。興達海基與國內供應鏈廠商不畏艱辛，不僅成功整合中鋼集團(中鋼機械/中鋼結構)、台船及台蝕、遠東機械、萬機鋼鐵等公司的專業能力，同時尋求國內外專業技術顧問，包括西班牙Nervion、挪威DNV、金屬中心、中鋼技術研發團隊的鼎力協助，除了建立起高難度的銲接技術，也完成品保、品管與監造等相關嚴謹制度之訂定，大幅提升關鍵零組件的產製能力，可以穩定供應興達海基組裝水下基礎之所需零組件。

興達海基及本土供應鏈團隊從無到有完成百分之百國產化水下基礎產製，並將出貨至風場安裝，代表台灣的產製技術與品質已達到國際水平。興達海基目前正全力投入中能離岸風場所需水下基礎的製造組裝，並朝月產二座及進入連續生產目標努力邁進，同時也積極爭取離岸風電第三階段區塊風場開發的水下基礎供應商機，期許一個接著一個的專案承攬，厚植專業技術與實務經驗，提升產製能量，讓離岸風電水下基礎製造成為台灣綠能及經濟發展的驅動引擎。