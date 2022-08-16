為減少農藥毒理研究中的實驗動物犧牲，農委會農業藥物毒物試驗所自2020年起啟動「建立國際認可農藥毒理評估之3R新潁技術平台及管理策略」計畫，已成功建立皮膚過敏性評估電腦模擬預測平台，此為世界少數可適用農藥評估之新穎人工智慧演算平台，未來衍生效益可免於使用實驗動物外，達到動物倫理。

藥毒所表示，藥毒所與國家衛生研究院生技與藥物研究所童俊維研究員，以及台灣大學獸醫學系王家琪副教授組成技術研發團隊，針對農藥產品已成功建立皮膚過敏性評估電腦模擬預測平台，此為世界少數可適用農藥評估之新穎人工智慧演算平臺，其未來衍生效益除可免於使用實驗動物外，還可減少廠商之登記成本，達到符合動物倫理、提升科學評估驗證品質與增加產業效益的三贏局面。

針對農藥等化學品的毒性評估，國際間包括美國或歐洲相關農藥等化學品評估或法規管理機關皆投入大量資源在精進取代(Replacement)、減量(Reduction)及精緻化(Refinement)的「3R」相關研究，期望發展能完全替代動物試驗的毒理技術(alternative methods)。

藥毒所指出，藥毒所過去已成功導入小鼠局部淋巴結細胞增殖分析法(local lymph node assay LLNA)進行農藥皮膚過敏性評估測試，相較傳統使用天竺鼠具有判讀上較為客觀及減少試驗操作時動物之疼痛程度等優點，而研發團隊共同建立的皮膚過敏性評估電腦模擬預測平台，可提供農藥單一有效成份及混合物成品之皮膚過敏性評估，朝減少實驗動物之使用方向邁進，接軌目前各先進國家持續追求實驗動物福祉的趨勢。