台鐵過去曾考慮禁止民眾在台北車站大廳席地而坐，引發爭議，一名男網友表示，看到許多人鋪野餐墊圍坐在信義百貨商圈的徒步區，認為信義區變得和台北車站大廳一樣，批評這行為和流浪漢根本沒差別，感嘆台灣淪為落後國家，貼文隨即引發網友抨擊。

原PO昨（15）日於臉書社團《爆廢公社》轉發社群平台兩張截圖指出，無意間看到網友分享北市信義徒步區景象，許多民眾席地而坐，還有人鋪野餐墊、脫鞋，三五好友圍成一圈，喝飲料聊天，他忍不住問「是我太久沒去信義區嗎？怎麼信義區變得跟北車大廳一樣，大家都坐在地上了？」

原PO認為坐在地上的行為根本是流浪漢。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO轉發社群平台的照片，感嘆台灣淪落後國家。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO認為，若想要野餐，可以到公園等地，會坐在公共場所，就只有流浪漢了，放眼歐美等國家的車站大廳，從未看過有人坐在地上，感嘆台灣怎麼有愈來愈落後的感覺。

圖文曝光，引發網友熱議，「這邊有兩間賣酒的店家，很多人買了酒會直接坐在地上」、「旁邊是露天酒吧啊！怎麼了？」、「這也非行車通道，只要沒防礙到他人，席地而坐我不覺得有何不可？這跟落不落後有啥關聯？」、「建議走出世界，到底誰落後？」、「坐在地上擋到你WIFI訊號？」但也有少數網友認為「的確是很難看」。

留言中有人表示，徒步區之所以會這麼多人，是當天兩邊的酒吧舉辦街頭野餐活動，提供民眾野餐墊，野餐墊上的圖案可以讓民眾玩遊戲，現場還有其他相關互動遊戲，活動並非每天都有。

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