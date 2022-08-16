台中清水一名楊姓男子15日傍晚飲酒後，手持鐵鎚毆打鄰居家的狗，造成狗狗左眼受傷流血，全身癱軟，過程全被監視器拍下，狗主人表示與惡鄰毫無任何恩怨，心痛報警對方卻冷處理，氣得在臉書發文揭發惡鄰的不良行為。

經動物醫院詳細檢查，醫師表示目前狗狗眼球有受傷（血腫），恐會影響日後視力。(翻攝臉書爆料公社公開版)

網友在臉書社團爆料公社公開版發文表示，楊姓鄰居在15日傍晚約16:50左右潛入原po家手持鐵鎚在歐打狗狗，透過監視器看到後立刻衝出去大聲喝斥，狗狗左眼受傷流血，全身癱軟，立即送醫治療。經動物醫院詳細檢查，醫師表示目前狗狗眼球有受傷（血腫），恐會影響日後視力。

原po表示自己跟惡鄰居毫無任何恩怨，而且對方已經是累犯，只要喝酒就大聲咆哮、亂摔東西。偶爾也會對鄰居叫囂等，大家也都睜一隻眼閉一隻眼。之前多次對原po家嗆聲說要打死他家的狗，沒想到真的動手了。

楊姓鄰居的媽媽也表示，他兒子只要喝醉酒就會發酒瘋，在家亂摔東西，用髒話辱罵她，也會對她家暴，但楊媽媽對於家暴事件始終不肯報警處理，原po表示狗狗遭毆當下報警處理，楊媽媽甚至嗆「她家也養兩隻狗，不然讓我們打回來。」原po氣得表示「天啊！這是什麼話。」

原po表示目前已至轄區派出所製作筆錄完成並提告，在做筆錄時，楊男也拖拉的不肯去警局。原po表示憑什麼施暴的人可以如此安穩過日子，卻讓我們這些善良百姓活在驚恐的日子中。暴力零容忍，一切交給警方跟法律程序處理。

原po表示目前已至轄區派出所製作筆錄完成並提告。(翻攝臉書爆料公社公開版)