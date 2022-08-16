新北市長侯友宜昨赴議會市政報告，綠營議員要求侯友宜連任後會做好做滿給予承諾，林佳龍今則簽署「做好做滿聲明書」，對此，侯友宜今上午受訪表示，他現在是新北市長，角色非常清楚，最重要是把握現在、好好做事。

至於會覺得民進黨雙標嗎？很多人也沒做好做滿？侯友宜回應，他從公職以來歷經多職位，都是一貫態度，積極用正能量好好做事，把事情做好，扮演好自己角色。

另是否擔憂國民黨副主席夏立言訪大陸，會變成民進黨提款機？侯友宜說，最主要問題在時機點大家可能有不一樣的思考。