新北市長侯友宜昨赴議會市政報告，綠營議員要求侯友宜連任後會做好做滿給予承諾，林佳龍今則簽署「做好做滿聲明書」，對此，侯友宜今上午受訪表示，他現在是新北市長，角色非常清楚，最重要是把握現在、好好做事。
至於會覺得民進黨雙標嗎？很多人也沒做好做滿？侯友宜回應，他從公職以來歷經多職位，都是一貫態度，積極用正能量好好做事，把事情做好，扮演好自己角色。
另是否擔憂國民黨副主席夏立言訪大陸，會變成民進黨提款機？侯友宜說，最主要問題在時機點大家可能有不一樣的思考。
新北市長侯友宜昨赴議會市政報告，綠營議員要求侯友宜連任後會做好做滿給予承諾，林佳龍今則簽署「做好做滿聲明書」，對此，侯友宜今上午受訪表示，他現在是新北市長，角色非常清楚，最重要是把握現在、好好做事。
至於會覺得民進黨雙標嗎？很多人也沒做好做滿？侯友宜回應，他從公職以來歷經多職位，都是一貫態度，積極用正能量好好做事，把事情做好，扮演好自己角色。
另是否擔憂國民黨副主席夏立言訪大陸，會變成民進黨提款機？侯友宜說，最主要問題在時機點大家可能有不一樣的思考。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。