民進黨台北市長參選人陳時中16日前往木柵拜會地方議員李慶元並回答媒體提問。（黃婉婷攝）

國民黨副主席夏立言出訪大陸之行引發黨內雜音，國民黨台北市長參選人蔣萬安先是大讚夏維持兩岸對話空間，用民間力量協助台商度過難關，但其競選辦公室又一改先前態度，對外譴責中共軍演無助和平，呼籲訪陸行程應公開透明。對此，民進黨台北市長參選人陳時中16日結束拜會行程後酸說「我想他終於醒了」。

此外，台北市副市長黃珊珊日前批評，夏立言在中共頻頻軍演之前出訪是「投降」之意，陳時中昨質疑北市府先前在共軍擾台、議會反對下辦理雙城論壇時機也不合，遭黃珊珊狠酸「把雙城論壇和訪陸之行相提並論，是邏輯上的謬誤。」

陳時中對此表示，互相攻擊也不好，但北市府前段時間才辦雙城論壇，既然黃珊珊覺得夏去大陸是投降，那為什麼那時候要辦雙城論壇，明明時間沒有差很遠，外在狀況和情勢也沒有大變化。

至於陳時中內湖交通解方遭北巿內湖區里長魏景城批評是「爛牛肉」，要求對方來內湖「Long stay」，好好傾聽對方意見。他則表示爛牛肉這個講法不好，雖然自己不反對去內湖Long stay，但若要了解內湖交通，應在上下班時間多去走走比較好。