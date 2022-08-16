活動中還有設計闖關遊戲，讓學童進行體驗挑戰。（新北市消防局提供）

新北市政府消防局第二救災救護大隊今（16）日上午於新泰國中舉辦消防夏令營活動，並將吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和互動道具，透過闖關遊戲，讓學童在娛樂當中學習正確的防災知識，另外也與政風單位合作演出小短劇，傳遞品德觀念，從小建立正確的價值觀。

今天的消防夏令營共設計「犀」利特搜隊、「犀」望有保庇、「犀」水要安全、「犀」手Fun一夏、「犀」利智慧王等5個關卡，在上午讓學童參加體驗挑戰，如體驗攀爬消防梯、消防體能模擬賽、暑期戲水防溺宣導及地震車體驗活動等，下午則是消防知識主題及團康活動，除了吸收消防知識，還能培養默契及團隊合作的精神。

今年的活動還有一個亮點項目，就是加入侷限空間救援要素，讓學童穿越充滿人造煙的隧道內，模擬黑暗且未知的環境下，救出內部受困目標，瞭解救災時間緊湊，身處艱困環境的急迫性。

另外，消防局也與新北市政府政風單位合作，在活動現場演出「勇氣巧克力」誠信小短劇，向學童傳遞誠實、勇敢與知足等良善品德，希望學童可以從小就建立正確的價值觀。

新北市政府消防局副局長陳崇岳表示，今年因疫情關係改在8月辦理夏令營，在遵守防疫的規定下，參與的學童可體驗水域、消防救災及避難逃生等活動關卡，以寓教於樂的方式，提升消防知識。而此次參加的學童都能得到多功能防災背包，可放置必要防災用品，以備不時之需。