34歲金馬影后馬思純近日被大陸狗仔拍到，駕駛名車的她逆向、朝窗外丟垃圾，接連違規舉動引發網眾怒，也讓馬思純的清新好感度全失，對此，北京警方今（16日）凌晨發文宣布開罰，而馬思純稍早則在微博道歉了：「我不給自己的錯誤找藉口，是我的不對」。

馬思純被大陸狗仔「推理君江小宴」偷拍，開著名車、載一名女子前往工作室，但她開到某路段時，打右轉燈卻左轉，還和行駛方向相反，明顯逆向，且馬思純在等紅綠燈時，甚至打開窗戶，直接把垃圾往外丟，接連違規舉動引發網眾怒，也讓馬思純的清新好感度全失。

對此，北京警方今凌晨發文證實開罰：「針對網傳“馬某某交通違法”的情況，經調查：8月9日18時許，馬某某駕車行經朝陽區酒仙橋駝房營南路時，存在逆向行駛等交通違法行為，交管部門已對其相關違法行為依法合併罰款300元，駕駛證記3分。」

而馬思純沉默一夜後，稍早則在微博道歉：「向所有人致歉，對不起。我已於昨日到交管部門溝通事件經過並接受處罰。事屬個人，影響卻差。由此引發的各種討論，深感自責。感謝所有愛護我的人，愛之深，責之切，我不給自己的錯誤找藉口，是我的不對。生活中應當不存僥倖，思想上要謹記『不以惡小而為之』」，表示她會謹記自己的行為、深刻反省，日後更加嚴格要求自己。

北京交警微博全文。（圖／取材自北京交警微博）