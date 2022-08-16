近日傳出多起國人到到柬埔寨等國打工，卻陷入詐騙陷阱，新北市議會國民黨團今日舉行記者會指出，民進黨新北市長參選人林佳龍至今仍是蔡英文總統任命的無任所大使，對這件事應該積極處理，卻毫無作為，究竟是無任所大使，還是無所謂大使，籲林佳龍別只顧選舉，罔顧人命，要把現在的工作做好。

新北市議會國民黨團書記長廖先翔指出，林佳龍無任所大使聘期至2024年5月19日，當初是被賦予的任務是數位新南向，負責與東南亞國家的聯繫和交涉，但發生這麼嚴重的事情，林佳龍卻還是無作為、無所謂，林佳龍身為直轄市長參選人，任何職務跟經歷，都應受到檢驗，呼籲林佳龍千萬不要忘記自己的身份和職務，唯有把工作做好才能獲得市民的肯定。

副書記長江怡臻表示，林佳龍正在競逐新北市長，卻連新北市有多少市民受害都無法掌握，反觀侯友宜身為直轄市長已經清楚掌握狀況，目前新北有54件報案，14人返國，新北市警方也和中央、民間力量合作，試圖營救國人和預防；此外國民黨立委也已飛往柬埔寨營救，試圖發揮在野的力量，中央也要更積極處置，林佳龍與其要求跟侯友宜辯論，不如學習侯友宜好好做事。

議員陳偉杰指出，林佳龍擔任台中市長期間，就曾在2015年到柬埔寨交流，然而到任期結束之前，卻都沒有任何實質成果，證明林佳龍只會空談。林佳龍說要設立國際事務局，卻在擔任大使任內毫無作為，林佳龍應該要發揮影響力，提出解決方式，好好思考如何解救國人同胞。

副書記長劉美芳也說，蔡政府上任以來一直在推新南向政策，現在卻放任國人遭到詐騙，讓人民受苦。中央的處置和應變太慢，而林佳龍處事馬虎，辜負蔡總統的交付。