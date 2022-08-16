高雄市謝姓網友在網路上PO出影片，指稱有男子昨天上午在長庚醫院候診室，疑因不滿一名婦人講電話太大聲吵到他，竟情緒失控出手毆打婦人，動手的男子還自稱有憂鬱症不怕警察，轄區仁武警分局員警趕到時，雙方均已離去，毆打的婦人已提傷害罪告訴，警方訊後依法移送偵辦。

仁武分局表示，大華派出所警方於昨天上午10時52分，接獲轄區長庚醫院駐衛警人員報案，指稱醫院醫學大樓2樓候診區有民眾發生糾紛，警方接獲報案後立即派員到場 ，雙方均已離開現場，打人的鄭姓民眾由警衛人員請至警衛室警戒及安撫情緒，蔡姓被害人則自行前往急診室驗傷。

警方調查，39歲鄭姓男子供稱，不滿75歲的蔡姓婦人講電話的內容，憤而動手毆打被害人，造成蔡婦頭部及臉部紅腫受傷。

蔡婦於昨天下午2時，前往大華派出所針對鄭男提出傷害告訴，警方依規定受理，鄭姓嫌犯昨天已到案製作筆錄完畢，後續移送橋頭地檢署偵辦。