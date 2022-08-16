外媒報導，任天堂位於京都的總部大樓周一（8月15日）午後發生火警，雖然火勢很快獲得控制且無人傷亡，但有消息指出，該遊戲大廠部分尚未發表的重要產品慘遭祝融。
報導指出，當地警消在初步調查後認為充電中的設備起火，是這場火災發生的原因。
有消息指出，任天堂部分還在研發中的重要新作受到波及，包括療癒系擴增實境（AR）遊戲《皮克敏4》（Pikmin 4）的母片與副本，可能迫使該公司重新安排研發時程，這表示此款備受注目的新遊戲何時能上市充滿不確定性。
任天堂尚未證實有關災損的細節。
外媒報導，任天堂位於京都的總部大樓周一（8月15日）午後發生火警，雖然火勢很快獲得控制且無人傷亡，但有消息指出，該遊戲大廠部分尚未發表的重要產品慘遭祝融。
報導指出，當地警消在初步調查後認為充電中的設備起火，是這場火災發生的原因。
有消息指出，任天堂部分還在研發中的重要新作受到波及，包括療癒系擴增實境（AR）遊戲《皮克敏4》（Pikmin 4）的母片與副本，可能迫使該公司重新安排研發時程，這表示此款備受注目的新遊戲何時能上市充滿不確定性。
任天堂尚未證實有關災損的細節。
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