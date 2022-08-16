台中市西區今日凌晨發生一起嚴重機車對撞車禍事故，載滿資源回收物的李姓機車騎士，行經大墩十街口時，疑似左轉逆向，與一名女騎士發生對撞，兩人雙雙倒地，但李男又遭回收物重壓，一度意識模糊，現場機車碎片與回收物散落一地，警消獲報後迅速將兩人送醫，均無生命危險，目前警方正釐清雙方肇事責任。

台中市警一分局凌晨1時17分獲報，西區東興路近大墩十街口凌晨發生一起機車對撞事故，李姓男子(60歲)騎重機滿載資源回收物，與史姓女子(38歲)騎輕機車發生碰撞，，雙方機車車頭撞損。李男撞擊後人、車倒地並被回收物重壓一度意識模糊，史女亦有外傷，兩人分別送醫救護後，均無生命危險，全案調閱相關監視器，另依道路交通事故處理程序，轉交通警察大隊釐清肇事原因。

現場機車碎片與回收物散落一地，警消獲報後迅速將兩人送醫，均無生命危險。(民眾提供)

警方呼籲用路人應遵守交通規則，遵循交通標線及號誌，另行經路口時應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免交通事故之發生。