美中持續較勁國際話語權，中國國際問題研究院發展中國家研究所所長王友明表示，在國際秩序和國際格局走到歷史十字路口之際，金磚機制建設需進一步拓寬思路，全面提升塑造未來國際秩序的能力建設，以扭轉國際制度性權力分配失衡的局面。

王友明說，及早將金磚合作機制升格為「金磚合作組織」。關於金磚機制是否升格為組織，歷來爭議不斷。儘管金磚機制有諸多便利之處，但從上合機制升格為上合組織的成功經驗來看，金磚及時升級總體利大於弊，它能更有效地形成抱團效應應對全球治理的各種挑戰，更有力地爭取國際制度性權力。

王友明更建議，升格後還需及時設立秘書處，其好處在於不但解決成員國協調事務時找不著人、找不對人的弊端，還能為金磚合作提供發展規劃、事務磋商、法律保障，並且可為輪值主席國提供議題草案、峰會和論壇設計等技術支援。

他還呼籲，金磚新開發銀行適時吸納已開發國家。可在實施新開發銀行第二個戰略目標期間吸納已開發國家參加，既展示承諾向全體聯合國成員國開放的包容性，也有助吸引發達國家金融高端人才、借鑒國際金融治理經驗，以應對日益激烈的同業競爭，並助力新開發銀行在提升投資能力的同時有效管控資金安全，進而深入探索多邊開發銀行運行新的模式。