美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基率參眾議員團快閃訪台，馬基離台後發出推特和新聞稿透露，來台期間他還會見了台積電代表，討論建立合作夥伴關係，以改善半導體供應鏈和在美國的投資。

馬基指出， 他和加勒曼帝、貝耶、魯文索和羅德薇等議員於8月14日至15日訪問台灣，作為國會代表團亞洲之旅的一部分。代表團在周日抵達台灣，會見蔡英文總統、外交部長吳釗燮和立法院外交國防委員會成員。

他說，在這些會議中，代表團有機會與台灣同行就廣泛的問題交換意見，包括在台灣面臨來自北京的威權壓力越來越大的情況下，支持台灣的和平與穩定。代表團也討論了增加台灣在國際社會中的參與度、維護台海40多年和平現狀的共同利益，以及深化經濟聯繫，包括通過對半導體的投資。

馬基還會見了台積電代表，討論合作夥伴關係，以改善半導體供應鏈和在美國的投資。他感謝蔡英文總統、吳釗燮部長以及在台灣會見的每一個人對他們的熱烈歡迎。

他強調，美台之間的友誼堅實深厚，我們致力於繼續強化我們的關係。台灣是一個充滿活力的民主家園，擁有超過2300萬人口，根據我們在《台灣關係法》的承諾，美國必須繼續支持台灣有意義地參與國際社會，並幫助台灣抵禦對岸的脅迫。「我們必須繼續共同努力，避免台海發生衝突和誤判」。

馬基表示，他已提出幾項立法以加強美台關係，包括 《台灣獎學金法案》，該法案將建立一個仿照美國和日本成功的曼斯菲爾德獎學金計劃的獎學金計劃，以及《 台灣保證法案》，支持降低台海衝突風險的穩定措施，並為台灣加強自我防衛合作打開大門。