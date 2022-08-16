【愛傳媒簡秀枝專欄】彷彿置身瑞士琉森音樂節，8月14日晚《2022大師星秀音樂節交響音樂會》最後一場演出，給了大家滿滿的驚奇，好久沒來出現這麼多國際天團首席音樂家。

原來，只有兩個星期的集訓，能呈現出這樣的水準，樂友喜出望外，期待明年再見。

這個由華裔小提琴家林昭亮發起、推動，結合台灣朝野資源，以及國際樂壇的綿密關係，從2018年成立以來，一年比一年好。因為疫情，去年移師舊金山，今年能重回台灣，樂迷太開心了。

14日晚的壓軸演出，是由國際知名指揮家長野健（Kent Kagano,1951-）領軍台北「大師星秀音樂節管弦樂團」，演出超脫塵世的馬勒《第四號交響曲》，並與妻子兒玉麻里（Mari Kodama ，1967-）、紐約愛樂大提琴首席卡特‧布雷（Carter Brey，1954-）以及林昭亮（1960-），共同演出貝多芬《三重協奏曲，OP56-》。

由於該陣仗與曲目，於12日在台中國家歌劇院大劇院、13日在高雄衞武營音樂廳演出過，當再現台北國家音樂廳，團員已經駕輕就熟，心情上輕鬆許多，反而是一股濃濃的離情別緒，果真是夕陽無限好，只是近黃昏。

早在記者會上，長野健就說：「疫情持續、烽火遍地，在這樣的時間點上，馬勒的交響曲永遠是最好的救贖與禮獻，尤其第四號交響曲，別具意義。辭世已經111年的馬勒，始終選擇用最溫柔的寧靜，來讚頌蒼天，撫慰人間，在繚繞的裊裊餘音中，祈求心靈的平靜安適。

長期贊助台灣藝術活動的力晶集團董事長黃崇仁對於貝多芬（Beethoven，1770-1827）的《三重協奏曲.OP56》，印象太深刻，他聆賞過馬友友（Yo-yo Ma, 1955-)、巴倫波因（Daniel Barenboim,1942-)、帕爾曼（Itzhak Perlman,1945-)與柏林愛樂交響樂團版，遲遲不能忘懷，14日晚他喜形於色，直說好音樂的感動，回來了！

音樂會一開始，還是由林昭亮以麥克風開場白，簡單說明過程的艱辛，課程設計雖然是2年前的安排，但來自四面八方的音樂才子，壓縮在兩週時間集訓，十分不容易，好在贊助者的熱忱，觀眾的不棄不離，與每場的掌聲，期待眼神，都是激勵該團隊最大的動力。最後一場演出，把大家全力以赴的結果，呈獻給現場觀眾，也相約在明年此時。觀眾掌聲滿滿，拉開序幕。

2022大師星秀音樂節交響樂團，完全是兩週來的速成組合，在長野健的運籌帷幄下，默契十足，動靜掌握，熟練老道。今年71歲的長野健，一身清瘦，寬鬆西裝下，動作敏捷，雙眼炯炯有神。

紐約愛樂大提琴首席卡特‧布雷也是瘦骨嶙峋，滿佈皺紋的顏容，盡藏感動，時而閉眼沈思，時而跟著節奏，搖晃身軀，音符灑落中盡是戲。英挺領結下的林昭亮，面對故鄉父老的演出，專業流暢之外，更多回饋告慰的情愫，溫馨感人。

而黑底紅花色塊、剪裁合身的兒玉麻里的優雅風格，令人眼睛為之發亮，她的琴音乾淨俐落、鏗鏘音韻，雖然是協奏曲演出，還是非常動人。夫妻同台，眼神交會之間，添增更多想像。

貝多芬創作《三重協奏曲，OP56-》據說是為他的好友兼贊助者魯道夫大公（Erzherzog Rudolph con Osterreich,1788-1831)而作，要讓鋼琴、小提琴、大提琴等3種各有特色的樂器保持平衡，相當不容易，還要加上聲響豐富的管弦樂團，音樂的趣味性與精彩程度，端看獨奏者之間的功力，果然14日晚3位獨奏家精湛技藝，以及長野健的周到老辣，演出效果極佳，老經驗的樂迷，眉開眼笑，掌聲如雷。

下半場的馬勒《第四號交響曲》，讓台灣馬勒協會會員不請自來，自動自發進音樂廳，有如馬勒魂大團圓。

該交響曲的前三個樂章，創作於1899年和1900年暑假。整部交響曲發想於馬勒對「死後生命」的沈思，陌生的未來，是開朗明亮？還是陰森恐怖？馬勒沒有直接給答案，但在終樂章「天堂生活」，彷彿是童年童語，無限童趣中，留下盪漾餘波，最溫柔的寧靜，引人無限遐思，對於天堂讚頌，也是對苦難人間的永恒昇華與祝福。

值得一提的是，擔任該曲女高音的艾莉卡．拜科夫（Erika Baikoff）簡直是現代女神。俄裔美國籍的艾莉卡．拜科夫，皮膚白晰紅潤，一襲削肩白色銀絲長禮服，金黃色及肩短髪，頸上設計感十足的大項鍊，把她玲瓏有致的好身材，展露無遺，人聲演唱是第四樂章，但她提前於第三樂章就上台，靜坐在指揮身後，閉上眼睛冥思狀態的艾莉卡.拜拜夫，宛如藝術家的立體塑像，吸引住全場觀眾的目光。

同時擁有婀娜好身材，以及圓潤清麗嗓音，艾莉卡．拜拜夫給人太特別的印象，當她面帶微笑，把馬勒當年堅持「人聲要童真開朗地表達」境界，出神入化，生動呈現，輕柔神秘中，帶入飄渺廣袤的未知世界，絕美動人。

是的，多災多難的世界，卑微的人性中，緩緩升起的是對平安的渴望和期待，在遙遠天際，領受一份閒雲野鶴與氣定神閑。

謝謝林昭亮老師的良苦用心，以及「2022大師星秀音樂節」所有參與的音樂家與工作團隊，繼台灣走出去的朝野努力與企盼中，讓世界走進來，已經在一步一腳印，集體合作下，逐年深化落實，在喝采感恩的同時，寄望明年，疫過天青，「2023大師星秀音樂節」樂音再起！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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