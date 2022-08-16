國人遭詐騙赴柬緬打工淪為「豬仔」剝削事件愈滾愈大，近來查出有4000多國人赴柬緬，卻外傳這些人目前均為失蹤狀態，刑事局透過各地區警察局積極訪查未歸國人的總人數，確認並非全為受迫性滯留人數，經訪查，4000多人中僅有近120件因無法即時聯繫上的個案，已向警方求助報案，至於目前仍有3名嫌犯，將協調泰國押解返台。

為瞭解國人赴柬狀況，刑事警察局於8月初將近期赴柬未歸國人資料彙整後，交由各地區警察局複查，確認在台家屬是否知悉親人行蹤，以發掘潛在被害人。

警方強調，所謂超過4000國人在柬埔寨，並不等於全部為受迫性滯留，其中也包括刑事局所設定「目標年齡層」中的合法經商與就業人數，且更不等同於「失蹤」或「失聯」的國人數。

刑事警察局強調，經過積極的查訪後，4000多名國人的家屬，目前有近120件因無法即時聯繫上的個案，已向警方報案，刑事局表示該120件已報案案件，後續將由警方後續積極追查，如確有遭受暴力拘禁，將積極展開積極營救。

刑事局表示，台泰合作於14日在曼谷救出9名台灣人返台案，15日經桃園地檢署檢察官訊問後，認1名何姓男子涉犯意圖詐騙使人出國犯嫌，當庭逮捕並向法院聲請羈押，桃園地院訊問後裁定何嫌應予羈押並禁止接見通信。其餘收容於泰國移民局3名國人，刑事警察局專案小組將儘快協商派員接返國內調查。

刑事警察局強調，販賣人口議題日前受到高度重視政府已經展開跨部會合作，無論預防、勸阻、救援、究責這四個面向，都已經積極展開，盼望媒體在關心與報導的同時，能積極查證並審慎報導，勿造成恐慌氣氛，實無益於整體救援工作。