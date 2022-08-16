日前美國公布7月通膨數據明顯回落，為市場注入一劑強心針。台股也延續先前上漲動能，指數持續回升。統一奔騰基金經理人陳釧瑤指出，今年第3季末至第4季，為財報公布空窗期，且時逢美國期中選舉，有望迎來政策利多。通膨觸頂回落，也讓聯準會後續升息腳步可能放緩，帶動台股區間震盪向上，年底高點可期，初步再挑戰「萬七」。

由於供應鏈緊密連接，台股及美股為連動關係。陳釧瑤表示，雖然第2季美國企業獲利受到高通膨影響而遭到下修，但在通膨回落的情況下，預估下半年的美國企業獲利，可恢復較高的增長，提供美股及台股上漲動能。通膨觸頂，也讓聯準會緊縮貨幣政策壓力減輕，9月升息碼數，可望由3碼降為2碼，使股市隨著評價回升而緩步墊高。

陳釧瑤表示，目前如火如荼的第2季財報公布，預計將在8月中旬步入尾聲，第3季末至第4季為財報公布空窗期。加上美國將在11月舉行期中選舉，可能會推出財政刺激利多，帶動市場信心。而主導台股的半導體產業，雖然庫存調整預計在明年上半年結束，但股價通常會領先1~2季反映，使半導體類股在年底前就落底回升。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，台灣的世界半導體產能核心地位難以撼動，尤其在先進製程晶片方面，預期台灣產能在2025年仍穩占約69%的全球產量，12吋晶片產能雖然將自今年47%下降至2025年43%，但仍穩居最大市占。台股自7月中旬低點反彈已超過一成幅度，後續須持續觀察電子業庫存及第三季銷售動能能否轉強，若持續好轉搭配量能擴大，則台股反彈行情可望持續。