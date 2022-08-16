華碩(2357)今推出全球首款自動色彩校正OLED專業螢幕「ASUS ProArt Display OLED PA32DC」，配備31.5吋4K (3840 x 2160) 面板，可提供99% DCI-P3超廣色域，畫面細膩真實，再加上內建電動翻轉色度計，確保使用者擁有專業級的色彩準確性。

ASUS ProArt Display OLED PA32DC，不僅配備一個USB-C、一個DisplayPort 1.4、三個HDMI 2.0連接埠，還有耳機插孔與USB集線器，能讓內容創作者隨心所欲連接各種裝置，滿足其工作所需；其中USB-C透過單一連線即可傳輸視訊、數據與電力，以取代傳統介面各式線材，實現簡潔俐落的桌面空間，工作效率大提升。

華碩強調，USB-C的便利性，包括這是未來趨勢(歐盟統一介面)，一條線就可以傳輸影像、資料和電力，讓工作環境更簡潔有序，提升工作效率。目前華碩全系列螢幕均有支援USB-C之機種，未來將持續擴大導入，增加便利性，打造無與倫比的使用體驗，並藉此減少過多線材連接，產生不必要的電子垃圾，朝向世界級綠色高科技領導群目標邁進。

ASUS ProArt Display OLED PA32DC其傑出的設計更獲得多項國際大獎肯定，包括：2022紅點設計獎，以及2021日本優良設計獎！

ASUS ProArt Display OLED PA32DC採用純RGB燈條OLED面板，具備數千萬個自發光畫素、10位元色彩、Delta E < 1的色準度、100,000:1超高對比與0.1毫秒疾速反應時間，不只可呈現更純粹明亮的白與更自然深邃的黑，還能精準顯示陰影或明亮高光中的細微末節。除了內建的電動翻轉色度計，ASUS ProArt Display OLED PA32DC另可藉由ASUS ProArt校準軟體調整色彩精準度、重新編寫查找表，並於校色後將參數設定檔直接寫入螢幕IC晶片而非PC，就算使用者連接不同裝置，也無需重新調校，透過機身上的熱鍵，就能快速啟用之前儲存的設定檔。