台灣民意基金會今公布最新民調， 如果中共武力犯台，不相信美軍會協防台灣的人比相信者多3.4個百分點；反觀對日本提供各種必要援助的信心，相信者高達6成。

至於中共這次大規模軍演，台灣人對中共堅持「一中原則」的態度，非常贊成台灣是中國的一部分有2.8％，6％還算贊成，27.9％不太贊成，53.7％一點也不贊成，6.8％沒意見，2.8％不知道、拒答。高達8成2不贊成，只有 8.8％贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，5成4一點也不贊成，是非常罕見的強烈民意，反對「一中原則」已是台灣社會高度共識， 與反對廢除死刑可相提並論。

台灣民意基金會公布最新民調顯示，若中共武力犯台，15.4％非常相信美軍會協防台灣，28.7％還算相信，23.9％不太相信，23.6％一點也不 相信，8.8％沒意見、不知道、拒答。 總計約4成4相信，4成8不相信，顯示對美信心相對不足。

游盈隆認為，俄烏戰爭發生後，不相信美軍會協防台灣的人就飆升 到5成4以上，相信美軍會協防台灣的人只剩不到3成5。如今中國大規模環台軍演後，台灣人對美軍協防台灣的信心反而回到4成4，比兩個月前高約4個百分點，比五個月前高約10個百分點，這是 2022 年台灣人對美軍信心最強的時刻。他認為，美國總統拜登的東京談話及裴洛西來訪，及這期間美國政府不時警告北京當局等作為，都使台灣人對美國信心慢慢恢復。

至於對日本，相信會提供台灣各種必要援助包括防禦性武器的，25.6％非常相信，34.4％還算相信，16.2％不 太相信，15％一點也不相信，8.9％沒意見、不知道。6成基本上相信日本，3成1不相信。

至於對「一中原則」的態度，進一步分析，台灣社會不贊成中共所堅持「一中原則」，是跨性別、跨世代、跨教育、跨省 籍族群、跨政黨、跨地域、甚至跨統獨的普遍現象；20-24歲高達100％不贊成；25-34歲有 92％；35-44歲87.4％；45-54 歲78.3％；55-64歲，77.7％；65歲以上為70.1％。

從省籍族群看，不贊成河洛人83.1％、客家人76.1％ 、外省族群 78.3％不贊成；從政黨支持傾向看，國民黨支持者高達70.4％不贊成，中性選民為72.9％。

從統獨傾向看，不贊成「一中原則」的，獨派選民96.1％，現狀派81.4％；統派選民也有50.9％。