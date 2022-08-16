「塭ㄟ故事館」預定將於9月1日正式開幕，讓民眾「塭」故知新。（新北市地政局提供）

新泰塭仔圳市地重劃案如火如荼進行中，在工程全面推動的同時，為了讓民眾可以了解重劃區內過往，新北市地政局特別舉辦「塭ㄟ故事館」特展，並於下周二（23日）進行試營運，利用拆遷過程中留下的在地原生鐵皮廠房，記錄農業至工廠的演變，及未來成為新北市中心的展望。

地政局表示，塭仔圳地區擁有豐富的人文歷史，因此在推動塭仔圳重劃工作之初，已計畫成立一座故事館，希望在塭仔圳即將迎接蛻變新生之際，讓民眾能更深入了解塭仔圳發展轉變的歷程，及座落未來大都會中心的獨特區位，利用這次的特展，讓民眾更了解這塊土地的發展脈絡與在地文化。

目前故事館內規劃了「記憶塭仔圳」、「刻不容緩的改變」、「蛻變下的汗水」、「預見未來生活」等4大主題進行展覽，並保留部分鐵皮工廠現況，讓觀展民眾更加融入過去工廠聚落的想像，並一同期待更安居樂業的嶄新塭仔圳。

「塭ㄟ故事館」預計9月1日正式開幕，開幕前的試營運計畫也將在本月23日啟動，民眾可在觀展前的3至30天，至新北市地政局官網 或掃QR Code登記預約，現場將有專人導覽講解。

地政局提醒，「塭ㄟ故事館」展覽初期，每周二、四開放免費導覽參觀，每日導覽分為4個梯次，開放個人及團體預約，為確保導覽品質，單次團體預約上限為15人，故事館旁有收費停車場可方便停車，惟故事館位於工務所內，請民眾依動線指示進行參觀，歡迎民眾一起來「塭」故知新。