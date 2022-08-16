三三會理事長林伯豐今日表示，中國大陸四川限電確實對台商有影響，但是他希望盡快恢復正常與穩定供電，對設備損失降到最低、供需盡快平衡。

對於中國大陸四川限電，林伯豐表示，中國大陸氣候炎熱導致能源短缺而限電，但是對於重要企業中國大陸政府另有安排，一般台商會配合政府供電時間生產，會有影響，但是這6天總是會過的。

至於生產的調配，林伯豐表示，目前台商配合調控用電時間，產品生產庫存多、市場不需要的、利潤低者先管制生產；而獲利高、市場高先生產，也會使用發電機來配合。

對於四川限電的影響，林伯豐表示，目前只有四川限電有其理由，希望不要拉長，且也不要擴大層面，台玻在中國大陸有天然玻璃和玻璃纖維廠，限電對於設備會造成相當危害，但是台玻屬於重大工業，當地政府也相當重視，現在也盡力降低減少設備損失。其他電子廠也有受到影響，希望這6天過了恢復正常供電、供需盡快平衡穩定就好了。

至於台灣的問題，林伯豐表示台灣能源進口依賴度高達97％，天然氣發電高達42.5％，惟天然氣安全存量只有11天，建議政府要重新檢視能源政策。將零碳排的核電作為基載電力，提高核能發電比重至少佔30％，核二廠及核三延後除役，以達到2050淨零碳排。並且參考國際趨勢，運用新一代安全的核能繼續於發展核電。