柬埔寨求職詐騙陷阱風波最近引發熱議，一名台灣網美先前現身透露自己悲慘的案例，不僅到了當地護照被沒收，還被當人肉商品不斷被轉賣，甚至受到性虐待和被暴力毆打，自稱：「像貓狗一樣被買賣」。昨(15日)晚間她在IG曬出自己手上拿著藥，手不斷發抖的短片，嘆氣說：「恐慌症又牙（發作）起來」。

該名網美先前透露自己今年6月原本在菲律賓旅行，經一名台人介紹在柬埔寨有高薪工作，沒想到到了當地卻是惡夢的開始，不僅被當囚犯被押上車，護照還沒收走，她因不配合，7天內被轉賣到4個地方，還遇到毒打、性侵，更被要求用口部服務對方，害她當場吐出食物。

該名網美當時還原經過，用行事曆標註到了第一家公司就被要求做網路詐騙，不肯答應就被毒打，接著被賣到第二家公司，遭受性侵害，隔天又被人口販子被迫帶去飯店賣淫，輾轉被賣到第四家公司時竟被對方老闆性侵害，對方不提供飯和水，並逼她洗冷水澡，最後讓她拿走護照，過了幾天警方才終於救出她。

昨晚，該名網美曬出自己拿著5顆藥丸手發抖的影片，透露恐慌症又復發，並曬出落淚影片表示，她當時只是想說賺了1、200萬就可以和家人好好在台北生活，沒想到竟然慘被騙，她也說，每次接受訪問前要先吃很多藥，調整好狀態，並嚴正澄清她在當地沒有拿到任何一塊錢，也絕沒妥協成為詐騙犯的同黨。