新創PressPlay 16日宣布完成數億元B輪融資，引進包括誠鼎創投、益創二投資等資金，共同投入海外拓展、擴大團隊規模及多面向優化線上學習平台體驗等，加速PressPlay以「娛樂」、「品牌」、「知識」為核心的影響力價值生態圈。PressPlay也規劃在明、後年將會邁向台灣資本市場，預計2023年送件興櫃。

PressPlay於2016年成立，初期以創作者經紀踏入市場，以環繞人們的生活從360度各角度出發經營事業版圖，打造「娛樂」影響力價值、「品牌」影響力價值、「知識」影響力價值。

其中，娛樂」影響力價值至今台港簽約創作者共36組，其中獨家合作的百萬訂閱YouTuber達9組，成為台港最具指標的創作者經紀公司。

此外，PressPlay藉由創作者影響力，讓創作者影響力成為「品牌」影響力價值，2019年起攜手多位創作者孵化生活消費品牌IP，品牌更擴及飲料產業、烘焙產業、韓式料理、台式料理等多元食品消費市場，逐步構建影響力消費品牌王國。

「知識」影響力價值，則以影響力與科技打造線上學習平台，以全方位圍繞使用者學習場景打造多元的學習形式及知識內容。

PressPlay集團整體包括旗下投資公司去（2021）年總營運量體已突破14億元大關，以多角化布局經營成功創造年成長率達93％亮眼表現，持續以倍數向上攀升，並維持穩定獲利。

PressPlay表示，接下來將往IPO邁進，將強化幾大面向，首先是海外市場，PressPlay於2019年落地香港開拓創作者經紀市場至今，每年平均成長率為33％，未來將以波段性將創作者的變現服務帶到海外市場並實際落地，積極開拓海外合作商機與市場。

另外，PressPlay也將擴大事業體之間的綜效，「娛樂」影響力價值中不僅有創作者經紀、內容行銷廣告，還有社群團購、品牌聯名，今年年中更成立以打造創作者的線上課程的知識傳遞Next Master部門，將以集團面出發攜手知識內容事業體（PressPlay Academy）共同擴大事業體間的綜效。

最後，PressPlay Academy除了將課程提升至電影等級的拍攝品質外，更透過AI打造極致學習體驗，將技術涵蓋至學習機制、互動體驗，學習工具，創作者的內容成效等，將科技力發揮至最大。