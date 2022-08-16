不只可以欣賞沿途美景，起點和終點還安排薩克斯風演出等節目供民眾觀賞。（汐止區公所提供／李奇叡新北傳真）

由汐止區公所舉辦的「水返腳歡樂逗陣行」活動，將於本周六（20日）登場，邀請民眾一同健走踏青，享受輕風徐來的暢快感，不只可以欣賞沿途美景，起點和終點還安排薩克斯風演出等節目供民眾觀賞。此外，主辦單位當天也會送出精美限量背包1200個，參加活動的民眾都有機會索取兌換券，數量有限，送完為止。

汐止區公所表示，「2022汐止區水返腳歡樂逗陣健行活動」將於20日早上7時20分準時開走，起點是汐止星際遊戲場，沿基隆河步道，往下游的台北市內湖方向健行，全程約3.7公里，終點站是位於樟樹灣的原住民公園，可在1小時內走完。

區公所表示，基隆河有如藍色彩帶，劃過汐止青山大地，市府和公所近年用心經營，河畔步道綿延、公園處處，成汐止人散步、騎車的好所在，此次參與活動的民眾，沿途可飽覽基隆河水天一色的好風光，以及沿岸櫛比麟次的摩天大樓，起點及終點也安排餘興節目，包含薩克斯風演出、帶動跳、健康操、原住民歌舞等。

區公所指出，當天也將免費送出1200個精美限量背包，參加活動的民眾走過星光橋後，便能索取兌換券，中途於江北大橋下蓋章後，最後就能在終點站原住民公園領取，由於數量有限，沒拿到只能等下次，想要的民眾千萬別錯過。