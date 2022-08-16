柬埔寨驚魂！受害女羽棠歷劫7天逃回台 親揭凌虐過程：開口就電擊 @中時新聞網

台人受高薪誘騙至柬埔寨、緬甸等地的案情層出不窮，一名4月從自柬逃回的台灣籍女子「羽棠」接受專訪，還原在柬7天的細節、受騙上當的過程與逃脫方式，盼望國人借鏡她的血淚經驗，別再有人無辜被騙。

30歲的女子羽棠接受《中時新聞網》專訪，她表示，今年初自上份工作離職，在工作轉換之際，收到加入共同臉書社團的網友來訊，詢問她要不要到海外打工，並提供多張良好工作環境與優美住宿的照片，對方說工作項目眾多，她可以落地了解後再選擇，而資方會出來回機票錢，每月薪資約5至6萬元，若加上獎金則會月入10萬元，她遭說服不久後就搭上飛往柬埔寨的飛機。

羽棠說，同批飛往柬埔寨的不只她一人，而他們飛抵柬埔寨後，接機的人舉著寫上「VVIP1688」的立牌迎接，同時收走護照後無返還，將他們帶往一處餐廳休息，藉口要刪除手機內的公司機密便收走大家的手機，待他們取回手機時，起初聯繫她赴柬的仲介聯絡資訊已被刪光。

羽棠解釋，遭騙去的台人統一被送往西港的詐騙園區，她被分派到電信詐騙部門，對方甚至初見面就直言：「你們被賣了」，工作內容為每人每月要騙15至20個台人赴柬，一天至少要發50篇文章徵人，達標才有薪水可領，反之沒達標就沒錢，再加上電擊棒伺候。

羽棠回憶起，她與另外2名台人被分到同部門，他們向公司質疑工作內容與說的有出入，且與公司無簽約，要求離開園區，但管理者聽聞卻氣憤直喊「我錢都給台灣仲介了！」語畢更拿起電擊棒攻擊其中1名台人，以警示她與另名台人。

羽棠說，上班時手機會被公司統一管理，下班自由時間才能重新拿回手機，當時每晚都握著手機想盡辦法向外求援，舉凡傳救命訊息給朋友或加入在柬台人的群組全都嘗試過，最後輾轉透過管道幸運聯繫上西港省長，3天後就逃離詐騙園區。

羽棠指出，求救過程中她收到各式回應，有些人要求支付10萬台幣才願出手相救，還有人要她別報警才能離開，甚至柬埔寨警方受省長之令到園區救她時，柬警一度被園區收買，最終因警方不敢違背省長命令，她才成功被帶出園區。

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羽棠續說，最後她被送到柬埔寨的移民局安置，支付移民局一筆錢才確定能返台，而她聽過支付給移民局的價碼最低200元美金（約新台幣6000元），最高甚至到8000元美金（約新台幣24萬元）；羽棠也說，接受訪問是希望能勸退懷抱高薪美夢赴柬的台人，防止再有人受騙，盼喚起台灣政府對柬埔寨詐騙案的重視。