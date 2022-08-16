「凶宅洗屋師」不是把房子打掃、清潔一遍，而是真的要住進去至少1年，讓這間房子恢復人氣，房價不再受影響。一名網友自稱工作內容是幫凶宅、事故屋洗白，月薪4萬5000元，還不用付房租。

不少發生過命案或事故的屋舍，因所謂「凶宅」波及房價。原PO表示，他的工作就是幫這些房子「洗白」，透過長期有人居住，讓房子不再一天到晚鬧出不良傳說，助房價止跌回升。

因為得利的是屋主，所以屋主必須負擔洗屋師月薪4萬5，為期一年；每天必須待在屋內超過12小時，與「室友」和平共處、能接受異味，門口及客廳還會裝監視器。

最重要的，洗屋師禁止在屋內從事違法行為，也不能正在「跑路」，引債務人上門，更不能透過任何宗教手段「驅趕室友」，若中途違約，需支付3倍違約金。

「免錢租房，房東還得倒貼」，文章曝光後吸引不少網友討論，「竟然有人可以利用不怕鬼來賺錢」、「一天12小時，最多可兼2間，月入9萬元」。但也有網友質疑，這樣只是心靈上的洗白，實際上仍登錄有案，日後買賣屋主還是要告知。