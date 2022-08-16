國民黨新竹市長參選人林耕仁16日至東區水源里掃街拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁16日表示，國民黨3位立委赴柬埔寨協助救援，他要對3位立委表達感謝他們關心國人安全之意，但也要呼籲政府必須提出更完整全面的因應方案，讓困在國外的國人早日回台。

林耕仁今天上午在市議員段孝芳、議員參選人張文興的陪同下，至東區水源里掃街拜票，針對近期柬埔寨詐騙案件猖獗，他表示，有越來越多受害的台灣人被發現，也有還困在當地無法回台、受到監禁或傷害的國人，令人相當不捨，對於當地詐騙集團喪心病狂的可惡作為，提出嚴厲譴責。

而國民黨立委前往柬埔寨尋求救援的策略，是關心國人安全的態度，他也要呼籲政府必須提出更完整全面的因應方案，讓困在國外的國人早日回台，並加強防範措施，避免人民再度受騙上當。

至於昨天綠營參選人不約而同提出教育政策，林耕仁表示，參選以來他都依照既定步調，針對老中青幼不同族群，對市民報告他的市政願景和政見。

昨天提出「教育新竹7主軸」，針對學前教育、義務教育、改善校園環境、終身教育4大面向，提出具有前瞻規畫、連結國際、永續發展的政策內容。

他進一步指出，政見中包含發展實驗、科技、及雙語教育，每區設3所定點臨托中心，並開辦夜間臨托，增加服務時間；每年辦理3至5所老舊校舍更新，活化校園，完成全市通學步道，主張就近入學等，都是以永續發展為方針的教育藍圖，也是符合家長和學生需求的方案，未來他上任一定會逐步落實。